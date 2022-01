El chaleco y el cordón no son los mismos que usó Angie Peña, asegura su padre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más preocupado y consternado porque este lunes se cumplen 10 días de la desaparición de su hija, Walter Peña salió a decir que el chaleco y el cordón hallados en aguas de Belice no son los que Angie estaba usando.



"Que se encuentre un chaleco y un cordón no es una prueba concluyente, he visto las fotografías y he hecho las comparaciones correspondientes con expertos y la conclusión es que no son las mismas", dijo don Walter a Hoy Mismo.



"Todo apunta que mi hija está en tierra porque todo lo que se ha hecho para ver si ella está ahogada o tuvo algún tipo de accidente no han concluido en nada, las corrientes marinas ya hubieran sacado la jet ski a flote, ya hubieran sacado a mi hija a flote", aseguró.

Reafirmó que "mi hija está en tierra, eso yo lo puedo asegurar, porque son las hipótesis más fuertes que yo tengo en mi poder, porque por el esfuerzo sobrehumano de todas las autoridades, Copeco, Naval, Marina Mercante, la Policía, todo ese esfuerzo que se hizo, porque hasta equipos de buzo recorrieron el arrecife de coral viendo si hubo algún daño por la colisión, incluso la búsqueda subacuática y nada".



Walter además dijo que el hecho de que hayan encontrado ese chaleco "pudo haber sido que dejaron eso ahí para despistar y aplacar un poco el circulo mediático que se ha hecho".



Finalmente, Walter pidió "por favor, devuélvanmela sana y salva, no me le hagan daño, soy un padre angustiado, pero a los captores que la tenga que se pongan la mano en la conciencia que se comuniquen con nosotros".

Hallazgo

Cristian Nolasco, vocero de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), dijo a La Prensa que gracias "a la notificación amarilla que se gestionó a través de la Interpol con los países vecinos, se nos ha informado sobre estos indicios que estarían confirmando que lo que pasó en este caso fue algo accidental. Equipos de Marina Mercante y de la DPI se desplazaron esta mañana hacia Belice para recolectar los respectivos indicios y añadirlos al proceso investigativo”.

De acuerdo con la información de Nolasco, según su numeración, tipo y tamaño de letra, entre otros detalles físicos, existe correlación con el chaleco encontrado sobre las aguas de Belice.

