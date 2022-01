"Enfrente del hotel rentan las motos": Padre de Angie Peña relata dónde comenzó la tragedia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Estar en mal estado, no contar con gps ni documentos legales no impidió que la moto acuática en la que desapareció Angie Peña fuera puesta a disposición de los vacacionistas.



Justo enfrente del hotel eran puestas para ser rentadas por las personas, sin garantía alguna de seguridad para los usuarios. Lo anterior suena como a un mal presagio que acabó en la desafortunada desaparición de la joven profesional desde el pasado 1 de enero.



Este 10 de enero su familia sigue sin poder tener una pista que les dé certeza de qué ocurrió con la joven.

En declaraciones al noticiero Hoy Mismo, Walter Peña, padre de la joven desaparecida, señaló que estos aparatos, de esparcimiento, son rentadas frente al hotel por lo que ahora no entiende cómo es que aparecen que no están registradas.



Amplió que en ningún momento notaron algo sospechoso durante su estancia en Roatán los días previos al incidente. El día 31 de diciembre lo pasaron con total normalidad, no hubo ningún incidente ni notaron que alguien estuviera muy cerca de Angie, como para sospechar o estar alertas.

"Que mis hijas me hayan reportado o le hayan reportado a la mamá, papi fijate me pasó esto o hay una persona que me está molestando, nada de eso", enfatiza que no hubo ninguna alerta.

Don Walter contó que en una ocasión tiempo atrás si le pasó que su hija le mencionó a un muchacho que la molestaba, pero eso fue en Tegucigalpa y él descarta que tenga que ver "no viene al caso, jamás".

Todo comenzó en la renta de la moto acuática

Peña recuerda además que "enfrente del hotel rentan las motos acuáticas y las dos (Angie y su hemana Lissi Peña) se fueron con el guía, los tres salen", esa fue la última vez que vio a Angie.



Ante la consulta de si la joven habría desaparecido por alguna situación sentimental, el padre lo descartó al asegurar que "no tiene sentido que mi hija se hubiera escapado tan lejos para tener un novio allá o algo, si aquí en su casa se puede ir en su carrito, con sus cosas y cómodamente".

Ante la incertidumbre de no poder encontrar nada en el mar, la familia cree que la hipótesis que toma más fuerza es la del rapto. Los últimos resultados de las investigaciones se ha vuelto más fuerte la hipótesis de que su hija se encuentre en tierra.

"Cada hipótesis que se va descartando, que mi hija esté en el mar, se vuelve más fuerte la hipótesis que mi hija pueda estar en tierra y gracias al círculo mediático que hay en este caso sienten temor a sacar, porque ni la jet ski (moto acuática) han podido sacar a pintar", declaró el padre de la joven de 22 años en una entrevista al programa 30/30.

