Pablo Lavallén: 'Quiero llevar al Olimpia al primer penta'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocos días del inicio del torneo Clausura, el Olimpia oficializó el fin de semana que el argentino Pablo Hernán Lavallén tendrá la misión de hacer más historia: llevarlos al pentacampeonato y si todo encaja, ¿por qué no al hexa?



El nuevo timonel, con la misión de mantener o superar el 74.62 de rendimiento alcanzado por Pedro Troglio, aún no logra celebrar como director técnico y espera con el más grande de Honduras agregar esa presea a su hoja de vida.



Con 49 años, Lavallén convierte a los Albos en el quinto equipo que dirige. Jugará el Clausura tras una pausa desde el 2019, año en que dirigía al Colón de Santa Fe.

El delegado de llevar los Merengues a la 35 confirmó en Cinco Deportivo que su contrato será por un año y estará asistido por Javier el Mono Claud, Franco Saita como preparador físico y Javier Sodero como entrenador de guardametas.



Lavallén garantiza que con su formación en River Plate y su paso por el fútbol mexicano encontró el gusto de enseñar lo aprendido como futbolista y como director técnico.



“Siempre intentando un fútbol protagonista, lo más vistoso y atractivo para el aficionado y sabiendo que los resultados son los que mandan en el juego”.

Reacciones

Reveló que su primera aventura como timonel fuera de Argentina inició con el acercamiento de directivos del Olimpia y tras afinar los detalles habló por teléfono con Troglio.



“Me contó lo que significa la institución, gente, directiva, jugadores y tuvimos una buena charla, no sé si yo era uno de esos diez candidatos”, relató el estratega.



Durante sus declaraciones reconoció a su compatriota Ricardo La Volpe como “el técnico que más me marcó”.



“Somos diferentes, yo tengo mucho diálogo, soy exigente, pero tengo mucha cercanía con el futbolista. Uno puede crear un vínculo con los jugadores, la directiva, la gente, la prensa y así las cosas fluyen mejor, en ese aspecto no soy opuesto a Ricardo pero sí distintos. Él me marcó en mi formación como entrenador y su filosofía en cómo ver el fútbol”, señaló.

Ávido de mantener la racha de los Leones, aceptó el “lindo desafío” de su nuevo puesto y está seguro que si los goleadores y defensores siguen en el club aportará las herramientas que apunten al pentacampeonato.



“Si el equipo está consciente de ir por el penta, se logrará y podemos seguir sumándole al equipo, pero depende de los futbolistas... sin el corazón no existen los sistemas... quiero ayudar y llevar al Olimpia al primer pentacampeonato”, prometió. El nuevo DT no descartó la posibilidad de que la juventud y capacidades de Bryan Moya puedan llegar al club y sea uno de los “que marquen la diferencia”.

