Policía depurado no integra la comisión de traspaso presidencial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión de Seguridad de Traspaso de Mando Presidencial informó que Ramón Adalberto Martínez Hernández, comisionado de Policía depurado, visitó las instalaciones del Estadio Nacional para ofrecer su servicio en aspectos técnicos de seguridad, pero no forma parte del grupo de trabajo que prepara la toma de posesión.



“El ciudadano en mención visitó las instalaciones del Estadio Nacional a fin de ofrecer su colaboración en lo relacionado a los aspectos técnicos de seguridad”, indica el comunicado firmado por Hugo Suazo, coordinador de la Comisión de Seguridad de Traspaso.



No obstante, aclaró que “el señor Martínez Hernández no es miembro ni asesor de la Comisión de Seguridad de Traspaso de Mando Presidencial”.

La comisión de traspaso respondió a un tuit de un periodista extranjero, que señaló directamente a Martínez Hernández.



El fin de semana, EL HERALDO informó que fuentes relacionadas con la lucha contra las drogas, crimen organizado y terrorismo, confirmaron que un comisionado de Policía separado por la Comisión Depuradora, que actualmente puja por convertirse en asesor de uno de los posibles viceministros de la Secretaría de Seguridad, tiene un amplio recorrido en el submundo del narcotráfico y su expediente está documentado por fiscales de Estados Unidos.



Este oficial, que formó parte de la décima promoción policial -según las fuentes-, tiene un expediente ya concluido por la Fiscalía de Nueva York y en cualquier momento llegará la petición de extradición.

Personas que trabajan en el montaje del estrado principal en el Estadio Nacional confirmaron que el oficial de Policía antes mencionado ha llegado con un representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), mencionado como posible viceministro de Seguridad, a ver cómo marchan los trabajos para la toma de posesión. Los investigadores internacionales vinculan a este oficial en trabajos para varios carteles, especialmente para una poderosa estructura que ha utilizado el poder para tráfico de drogas y corrupción.



De igual forma lo relacionan estrechamente con un empresario de Comayagua y otro de la costa norte, que desde hace años son investigados por tráfico de estupefacientes.



Cabe recordar que un grupo de oficiales separados pujan a lo interno del partido Libre para que el comisionado Ramón Sabillón no sea nombrado ministro de Seguridad.

