Pablo Lavallén: "Procuro que mi juego sea vistoso para el aficionado"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pablo Lavallén, técnico de Olimpia, dio sus primeras palabras referente al vínculo con Olimpia, actual tetracampeón de Honduras.



En una entrevista para Cinco Deportivo, Lavallén habló sobre el trabajo que se viene en la institución blanca.



¿Cuándo se confirmó su fichaje?



“Confirmado ayer. Comenzamos a ver todos los detalles del cuerpo técnico, si bien habíamos hablado a principio de semana, estuvimos en un zoom hablando un rato sobre mi carrera y acerca del club. Ayer después de estar hablando los pormenores que conlleva contratar un cuerpo técnico se realizó el contrato y el acuerdo con el club Olimpia”.



Su firma con el club



El contrato es por un año, ahora estamos haciendo los trámites para salir de Argentina y llegar a Honduras. Con todo lo que implica la pandemia, hay unos requisitos que hay que cumplir, estamos cerrando unos certificados pero Dios quiera podamos estar cuanto antes en Tegucigalpa y tomar al equipo”.



Sobre el cuerpo técnico



“Franco Saita será mi preparador físico, Javier Claut, que ha sido mi asistente de toda la vida y Javier Sodero el entrenador de arqueros, quien solo en Colón no estuvo conmigo. Con el ‘Mono’ Claut y Sodero fuimos compañeros en River en la primera división, trabajamos juntos en todo lo que tiene que ver en formativas, ese es el grupo que me va a acompañar en Olimpia”.



Su vida en River Plate



“Mi formación de tantos años... ingresé a River a los 7 años y me fui a los 23 después de estar cinco años en primera división, la formación que te da River en todos los sentidos es importante. Eso me ha marcado como futbolista, tuve un paso importante en el Atlas de México y tuve a Ricardo La Volpe a quien considero uno de mis mentores. Siempre quise enseñar lo que he aprendido en el fútbol. Yo procuro que mi juego sea vistoso para el aficionado en donde toque dirigir, pero sabiendo que los resultados son los que mandan en este juego, hay muchas variantes y formas para llegar al destino de conseguir los logros”.



Su etapa de futbolista



“En el torneo que me tocó debutar, en el 91’, fuimos campeones. Me tocó jugar con Ramón Díaz, que venía de Italia y después fue mi entrenador. Esa fue una época donde River promovió muchos jugadores. Estaban Crespo, Almeyda, Ortega, muchos venían de las inferiores. Me tocó jugar en esa esa buena etapa de River que promovió muchos jóvenes. En el 96’ nos consagramos campeones de Libertadores donde también jugué con Francescoli cuando vino de Italia”.



¿Le pidió a Troglio que lo recomendara?



“No, en realidad yo conozco a Pedro, salió de River, es un poco más grande que yo, pero sí tenemos una buena relación. Primero fue el acercamiento del club con nosotros, después estuve hablando por teléfono con él, me contó lo que significa la institución, la gente, la directiva, los jugadores, tuvimos una buena charla, no sé si era uno de esos 10 que eran candidatos para dirigir al Olimpia. Influyó mucho la charla con el presidente y Osman Madrid de ver un poco el perfil que quiero darle a mis equipos”.



Su amistad con Rafa Márquez



"Rafa había debutado en ese entonces, era un jovencito, tenía apenas 17 años. Fuimos compañeros durante tres años, después que nosotros llegamos a la final y perdimos en penales ante Toluca, él se va a Monaco y después al Barcelona. Tenemos contacto aún con Rafa, ha sido un joven que ha marcado el fútbol de México y es símbolo del Atlas”.



Recordó a Wilmer Velásquez, excompañero en Atlas



“Se lo mencionaba el otro día al presidente Rafa Villeda, que habíamos coincidido con él. Sé lo que significa Wilmer para Olimpia, convivimos seis meses en el Atlas, era un joven como lo era yo, y él siempre contaba lo que era Olimpia en su país y nosotros que éramos de Argentina lo escuchábamos porque tenemos poco registro de las ligas de otros lados y siempre habló de la grandeza del club en Guadalajara”.