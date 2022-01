Aseguran que Juan Gabriel tuvo más hijos no reconocidos: 'Hay uno grandote que es médico'

JUÁREZ, MÉXICO.- Más de cinco años han pasado desde la muerte de Juan Gabriel, uno de los cantantes mexicanos más famosos, quien el pasado 7 de enero habría cumplido 72 años. Sin embargo, las polémicas alrededor de su vida siguen dando de qué hablar.

Esta vez, el tema que ha llamado la atención son supuestos hijos no reconocidos de 'Juanga', según reveló su amiga y cantante Dulce. “Hay un niñito muy chiquito y uno grandote que es médico, que además era el orgullo de Alberto. Ese nunca va a salir, porque a él no le interesa, es un muchacho triunfador”, declaró para el programa Despierta América.



Según se conoció, el 'divo de Juárez' compartió varios secretos con la artista, como ser una hija en Estados Unidos, pero de los hijos varones se desconoce su paradero.

Cabe mencionar que los hijos reconocidos por el famoso son Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel, Jean Gabriel y Luis Alberto. De modo que con las recientes revelaciones de Dulce se sumarían dos hijos más, pero no reconocidos por el artista.

LEA: Famosos que han sido vinculados con el narcotráfico; algunos fueron asesinados



Respecto al tema, Jesús Salas, manager del intérprete de 'Así fue', confirmó la existencia de los supuestos hijos no reconocidos, pero enfatizó en que ellos nunca buscaron fama ni nada por el estilo ya que hicieron su vida al margen del famoso. No obstante, no reciben ayuda monetaria por parte de la familia Aguilera.



“Nadie sabía hasta que empezaron a demandar”, mencionó Salas sobre el caso para el programa De primera mano.

+: ¿Quiénes fueron los grandes amores de Juan Gabriel?

Vínculos con el narco

Tras su muerte, Juan Gabriel fue mencionado en el libro de la periodista Anabel Hernández 'Emma y las otras señoras del narco'. La lectura recordó un encuentro entre el artista y el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.



Según el relato, el cantante no solo fue contratado para dar un show privado al Cartel de Medellín sino que fue envuelto en una situación que le pudo haber costado la vida. Se dice que en una ocasión, un sicario muy popular por sus peculiares bromas apostó 1 millón de dólares si Juan Gabriel besaba a Escobar.



Se dice que 'Juanga' se atrevió y lo besó, por lo que rápidamente, Pablo Escobar se molestó y empistoló al mexicano. Tras explicarle que se trató de una broma y apuesta, el líder colombiano se calmó, mientras que Juan Gabriel se retiró del lugar.



Hasta el momento, no se detalló si el famoso habría recibido o no la recompensa.

ADEMÁS: Mhoni Vidente predijo la muerte de Juan Gabriel en 2015







Muerte

Juan Gabriel murió a causa de un infarto el 28 de agosto de 2016 a sus 66 años. Su nombre sigue estando en tendencia a nivel internacional por todas las situaciones que vivió y que se le vinculan.



Dos años antes de su muerte, especificó en su testamento que Iván, su hijo mayor, era el heredero universal de su jugosa fortuna, la cual incluye propiedades en varias partes del mundo, sus canciones y todo lo relacionado con su imagen.