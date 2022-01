¿Dónde está Martha Fabiola Matute Bardales? Joven desaparecida en Roatán en similares circunstancias que Angie Peña

La búsqueda de Martha Fabiola solo duró una semana en Roatán, pero no se encontraron ni los cuerpos ni ningún indicio.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La joven Martha Fabiola Matute Bardales salió a disfrutar la tarde a bordo de una moto acuática en West Bay, Roatán, desapareció y la buscaron por todas partes, pero nadie supo nada más de ella.

El caso le suena conocido. Se trata de un hecho con características muy similares a las de Angie Peña, la joven capitalina desaparecida desde el 1 de enero en Roatán. Al igual que Peña, la joven Matute Bardales desapareció sin dejar rastro, han pasado cuatro años de dolor para su madre que aún se pregunta ¿dónde está mi hija?

La señora Fanny Bardales, originaria de Colón y residente actualmente en Valle, compartió a través de las redes EL HERALDO que así como Angie Peña se esfumó su hija también desapareció en ese mismo lugar sin dejar rastro.

Los hechos

Era el año 2017, Martha Fabiola en compañía de su pareja, Félix Adalberto Dubón Calvillo, de origen guatemalteco, paseaban en jet ski a eso de las 5 de la tarde, luego de desaparecer no se logró encontrar ningún rastro ni de ella ni de su pareja.



La madre recuerda que permaneció en su búsqueda en Roatán durante una semana, pero su angustia y desesperación no tuvieron consuelo, no se logró encontrar ningún indicio del paradero de su hija.

Días después fue localizada la moto acuática en la que se transportaban, estaba localizada a la deriva a 15 millas al norte de la isla de Utila, como si fueran con rumbo a Belice.



Martha Fabiola era madre de dos pequeños que desde hace cuatro años esperan saber que pasó con la joven.

La similitud de los casos eleva las alarmas sobre lo que podría haber sucedido en ambos casos no se trataría de un accidente.

Sin pistas de paradero de Angie

Los días siguen pasando y nada se sabe sobre lo que pasó con Angie Peña. Lo último del caso es que la moto acuática además de no tener gps, estaba en mal estado y no tenía licencia. Adicionalmente, del guía que debió ir con Angie al paseo no se volvió a ubicar su paradero.

Ante este nuevo hallazgo en la investigación para dar con su paradero, las autoridades se encuentran analizando las diferentes pistas e indicios para poder encontrar a Angie Peña tras nueve días de su desparición.

Por otra parte, Walter Peña señaló que es muy difícil que la moto acuática hubiera sufrido un accidente, ya que su hija transitaba por un área muy concurrida del mar y alguien tuvo que haber visto lo que sucedió.