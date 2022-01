Madre de Enoc Pérez: "Me duele en el corazón ver como dan prioridad a otros casos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Karina Chinchilla, madre de Enoc Pérez, desaparecido en Honduras desde el 2019, exigió a las autoridades a través de un video en TikTok que le den al caso de su hijo el mismo grado de importancia que el que actualmente se le está dando a la desaparición de la joven Angie Peña.



"Sinceramente el caso de esta jovencita me ha tocado y lo que más deseo es que la encuentren sana y salva", comenzó diciendo en la red social.

Sin embargo, Chinchilla no ocultó su inconformidad y malestar con las autoridades, a quienes acusó de ya no darle prioridad al caso de su hijo, quien desapareció cuando vacacionaba en el país hace más de dos años y su paradero sigue siendo un misterio.



"Sinceramente estoy muy indignada, me duele en el corazón ver como las autoridades dan prioridad a otros casos, pero no al de mi hijo", agregó.



En el video, la madre del menor de edad, que habría cumplido 14 años, recordó que cada mañana se plantaba y rogaba porque le prestaran una patrulla, pero denunció que nunca vio un equipo preparado para salir a buscar a su hijo. "Me parece injusto, llevo dos años rogando que él aparezca", señaló.



Según la madre del niño, su ausencia y el hecho de que aún no se ha podido esclarecer su desaparición la ha hecho "llorar durante noches".

Extrañas desapariciones

El caso de Enoc Pérez guarda muchas similitudes con el de Angie Peña, quien se encuentra desaparecida desde el 1 de enero luego de abordar una moto acuática en Roatán, Islas de la Bahía, y desde entonces ha sido buscada por los cuerpos de socorro durante ocho días.



Hasta la fecha su paradero continúa siendo un misterio y la versión oficial de las autoridades es que se trata de un accidente en alta mar.



Sin embargo, sus padres han manifestado a los medios de comunicación, que al igual que en el caso de Enoc Pérez, su hija pudo ser víctima de un secuestro.

