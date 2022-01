Estancada la reducción en la tasa de homicidios en Honduras

A pesar de la pandemia la reducción de homicidios entre 2020 y 2021 no bajó de las 30 por cada 100 mil habitantes. Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La reducción de la tasa de homicidios en Honduras se estancó desde 2017. A pesar de la inversión, las autoridades no han sido capaces de disminuir más las cifras. En su mejor momento las disminuciones eran entre ocho y 15 puntos cada año.



En 2017 se logró la última gran reducción, porque en 2019 incluso las cifras aumentaron. Durante 2020 y 2021, con todo y la pandemia, los homicidios continuaron a la orden del día.

EL HERALDO Plus analizó la tasa de homicidios de los últimos 11 años en Honduras. Los números fueron publicadas por el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).



Las nuevas autoridades inician labores con el reto de disminuir la cifras acumuladas. Bajar de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes sería un punto de partida válido.

Cifras

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que una tasa de homicidios superior a 10 por cada 100 mil habitantes es significativo de una epidemia.



Honduras cerró el 2021 con 34.97 homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo desde hace mucho tiempo el país más violento de la región.



Las autoridades han destacado la reducción anual de las cifras de homicidios con bastante orgullo, ¿pero desde cuándo la disminución en los números es significativa?



Honduras no es capaz de salir del escollo de país violento, todos los años se mantiene en los listados mundiales.



Según las cifras de Sepol, en 2011 Honduras ostentaba la penosa cifra de 86.47 muertes por cada 100 mil habitantes y el año siguiente año con 85.53, siendo los períodos más negros. El país era considerado como uno de los más violentos del mundo.



En 2013 se mostró la primera reducción con 77.45 homicidios por cada 100 mil habitantes, 8.08 puntos menos, y en los siguientes dos años las reducciones fueron similares, bajando hasta los 59.05 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Depuración policial, tasa de seguridad, Policía Militar e intervención en cárceles fueron algunas de las estrategias consideradas por las autoridades para bajar los homicidios.



En 2017 se produjo la reducción anual de homicidios más amplia con una disminución de 15.46 puntos para cerrar el año con 43.59 homicidios por cada 100 mil habitantes, un logro sumamente importante.



A partir de ahí, la reducción anual se estancó, Honduras no volvió a tener reducciones de ocho, nueve o 15 puntos.



Incluso presentó incrementos, pese a que la inversión aumentó, para el caso en 2018 la reducción de homicidios fue de solo 2.10 puntos.



Peor aún, en 2019, por primera vez en ocho años, la tasa aumentó llegando a 44.70 homicidios por cada 100 mil habitantes y el panorama para el siguiente año era bastante desalentador, aunque nadie contaba con el covid-19.



En 2020 por su parte las cifras bajaron, el tema de la pandemia sacudió el mundo.



Honduras se mantuvo confinada durante meses, restringiendo la salida de las personas, por lo que el descenso en los homicidios era prácticamente seguro, incluso se esperaba cifras sumamente bajas.

A pesar del encierro, las muertes continuaron y no se logró una baja significativa, se cerró el año con 38.67 homicidios por cada 100 mil habitantes, una cifra alta para un país en cuarentena.



Ese año, Honduras terminó nuevamente como el país más violento de Centroamérica.



En 2021, por su parte, la movilización de las personas comenzó a normalizarse, aunque las restricciones estuvieron presentes al menos la mitad del año por la pandemia y diferentes variantes del covid-19.



El año pasado se cerró con 34.97 homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo la cifra más baja en los últimos 11 años, pero lejos de mostrar un país con aires de paz.



El reto para el nuevo gobierno no es mantener las cifras, sino disminuirlas por el bien de los hondureños.

