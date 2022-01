Jorge Ramos da positivo al covid mientras vacacionaba en las islas Seychelles

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-El conocido periodista Jorge Ramos confirmó este viernes que tiene covid y que se enteró mientras vacacionaba en las islas Seychelles, en África Oriental.



El periodista de la cadena Univision se encuentra en Mahe, la isla más grande del archipiélago de las Seychelles, donde viajó con toda la familia para disfrutar de unas vacaciones de fin de año. Desafortunadamente el covid lo alcalzó y se encuentra aislado dentro del hotel.



Según contó, comenzó a sentirse muy mal desde el tercer día del viaje por lo que decidió hacerse una prueba que dio positivo al covid.

Ramos dijo que lo más difícil ha sido permanecer alejado de su familia, quienes ya se encuentran de regreso en EEUU.



“Aquí tan lejos te sientes muy vulnerable y frágil. Hay tantas cosas que no dependen de mí. He tenido que soltar el control. Es una vida muy distinta a la que por décadas me acostumbré. Me cuelga, en el centro del pecho, una angustia que no se va ni para dormir”, explicó el propio periodista en un artículo publicado en Univision.



Agregó que los planes que habían para estas vacaciones cambiaron tanto que los dejarán marcados en el futuro.

