Papá de Angie Peña: "Yo sé que voy a encontrar a mi hija, ya sea viva o muerta"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Walter Peña, el papá de la joven Angie, no pierde la esperanza de encontrar con vida a su hija, quien desapareció a bordo de una moto acuática mientras paseaba en Roatán, Islas de la Bahía.



Walter Peña, quien ha estado en el Caribe hondureño buscándola en lanchas privadas, cree que puede estar raptada y en el peor de los casos sin vida. Sea cual fuere el desenlace, él solo suplica volver a verla para compartir más momentos con ella, o en el peor de los casos, darle cristiana sepultura.



"Yo sé en mi corazón que voy a dar pronto con mi hija, yo sé en mi corazón que voy a tener noticias muy pronto de mi hija ya sea viva o muerta", dijo durante una entrevista con Hoy Mismo.



"Si está muerta es para darle una cristiana sepultura y no estar con esta angustia y si Dios me la da viva, qué más", agregó el afligido papá.



Descartan que se haya fugado con su pareja

Ericka Melgar, mamá de la joven, dijo que están "con fe en Dios y pidiéndole a Dios, rogándole, implorándole, que nuestra hija pronto estará de vuelta con nosotros".



Walter Peña también aprovechó para desmentir las teorías que aseguran que Angie se fugó con su novio.

"Se especulan muchas tonteras, que el novio, que se pudo ir. No tienen ningún sentido, por qué seguir hasta la isla a mi familia. Si se hubiera ido con el novio, se pudo ir con su novio en el carro y dejar una nota", aclaró.

Además, denunció que en Roatán puede estar operando una banda del crimen organizado dedicada a capturar "cipotas bonitas para el comercio".



Por ahora las autoridades de Honduras siguen en la ardua búsqueda de Angie Peña, caso que ya traspasó fronteras en 195 países a través de la Interpol.



