"Se buscó 20 minutos después y no apareció en ningún lado": Padre de Angie Peña

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- El padre de la joven desaparecida Angie Samantha Peña, regresó a Tegucigalpa en las últimas horas para gestionar en la capital el avance de las investigaciones en el caso de su hija y realizar otras diligencias, pues sigue pidiendo que la búsqueda sea agilizada en tierra, donde su corazón de padre le indica que ella podría estar.



Tras seis días buscándola en el mar Caribe, Walter Peña llegó a la capital y cofirmó que pese a recorrer las costas hondureñas y extranjeras, además de sobrevolar con avionetas, no se ha encontrado nada que confirme que su hija naufragó, por lo que en su mente toma cada vez más fuerza la posibilidad de que su hija fue raptada y sigue con vida.

VEA: ¿Quiénes han sido interrogados en la búsqueda de Angie Peña?



"No hemos encontrado ningún signo positivo, la jet ski no aparece, ya descartamos totalmente que la niña se haya desaparecido en altamar porque ya recorrimos toda la zona costera de Belice, el litoral atlántico de Honduras, la búsqueda ha sido exhaustiva para poder dar hasta con el cadáver de mi hija", declaró la mañana de este viernes a los medios de comunicación, pues según él, las autoridades están descartando que de haber sufrido un accidente en almatar siga con vida.



Pero el padre sigue creyendo que no es posible que Angie Samantha haya desaparecido conduciendo únicamente una moto acuática, pues afirma que "según los expertos, las jet ski son embarcaciones de tipo recreativo, no tienen capacidad operativa para navegar mar adentro, el campo de operatividad y el tanque de combustible es muy limitado no es posible que se haya adentrado tanto en el mar", por lo que su mente no comprende cómo es posible que no aparezca el vehículo acuático, e incluso, los buzos no han encontrado daños en la biodiversidad de la isla que indiquen que hubo un accidente.

ADEMÁS: La ruta de búsqueda, la moto acuática y la ayuda: Padre de Angie explica cómo avanza el caso

Pocos minutos dieron inicio a una angustia interminable

"En tan poco tiempo que la niña se desapareció, en un rango de 20 minutos se hizo una búsqueda exhaustiva desde que mi otra hija alertó a la madre y se hizo la búsqueda y no apareció en ningún lado", reveló, al tiempo que cuestionó que otra cosa que no logra comprender es "cómo es posible que el guía la dejó sola y se bajó de la jet ski si esa es su herramienta de trabajo, su modo de vida, de obtener dinero. El guía está para eso, no tanto para cuidar del turista, sino para cuidar de la jet ski".



Sobre quiénes podrían estar detrás del presunto rapto, Peña tiene aún menos elementos para responder, pues indicó que no tiene en mente a ningún sospechoso, pues nunca han tenido enemigos o amenazas y al no ser residentes en la isla, es difícil saberlo.

LE PUEDE INTERESAR: Interpol emite alerta amarilla para buscar a Angie Peña en 195 países



"Yo no sospecho de nadie. Esto puede ser de algún tipo de crimen organizado, porque realmente no tenemos enemigos, nunca he tenido amenazas, soy un hombre luchador y trabajador y si alguien tiene intenciones de hacer un daño no tiene sentido ir hasta Islas de la Bahía porque yo resido en Tegucigalpa", explicó.



"Mi esperanza está en que mi hija está con vida y yo sé que la voy a encontrar con vida, porque ayer (jueves) Copeco cambió la búsqueda ya no están buscando a un sobreviviente lo que están buscando es un cadáver, pero como yo nunca encontré nada eso es lo que me tiene con la esperanza viva de que mi hija está con vida", recalcó.