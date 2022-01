"En Honduras dirigen más técnicos extranjeros que nacionales", reclama Nahún Espinoza  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdirector técnico de Olimpia y ahora comentarista deportivo, Nahún Espinoza, reclamó que en Honduras dirijan más técnicos internacionales que locales.



Salomón Nazar, Raúl Cáceres y Primitivo Maradiaga son los únicos técnicos locales que dirigen en la Liga Nacional, los siete restantes son internacionales.



Asimismo, Espinoza, quien hizo tricampeón a Olimpia en su momento, argumentó que el técnico hondureño no está protegido y que el Colegio de Entrenadores ni injerencia tiene en el asunto.



El además ídolo del olimpismo comparó que "el país (Honduras) vive en el colonialismo y el extranjero domina".



“En general, no sólo Olimpia. En los últimos años, en Honduras dirigen más técnicos extranjeros que nacionales. El técnico nacional tiene poca credibilidad, el colegio de entrenadores no tiene injerencia, no hay protección para el técnico hondureño", dijo Nahún a una radio local.



"Está bien, pues los dueños de los de equipo son los ponen el dinero”, reconoció.



Espinoza entrenó por última vez en 2018 cuando dirigió a los Albos, pero posteriormente renunció al club de sus amores en el que también fue futbolista.

