Jhon Jairo López: 'El número mágico para salvarse es 25'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Discreción es la palabra que mejor podría definir el presente del Honduras de El Progreso, que el miércoles estrenó uniforme y nuevos ideales en el amistoso ante Parrillas One en el Humberto Micheletti.



“Se dejó una base importante del torneo pasado y estamos trabajando bien desde el 15 de diciembre, el equipo deja buenas sensaciones”, explicó a Zona el entrenador colombiano Jhon Jairo López, quien tiene la misión de no dejarse alcanzar por Real Sociedad, Victoria y Platense en la lucha por el no descenso a segunda.



Se habla poco de los fichajes del Honduras, profesor. ¿Han llegado jugadores nuevos al club?



Contamos con el volante panameño Leslie Heraldez Sevillano, Ángel Domínguez que estuvo en Platense y Alberto Paredes, quien viene de jugar en el Real Madriz de Nicaragua. La idea era tener entre seis y siete refuerzos y estamos en la persecución de ellos.

Honduras tiene 15 puntos en la tabla acumulada, Victoria 14 y Platense seis. No se pueden descuidar del farolillo rojo, ¿eh?



Sabemos que tenemos esa materia pendiente de pasar aunque nuestro objetivo es otro... claro, sin olvidarnos que el descenso está ahí. La idea es pelear para clasificar a la liguilla y a partir de ahí nos plantearemos nuevos objetivos.



Platense y Victoria se están armando con jugadores de experiencia, ¿eso podría jugar en contra de Honduras de El Progreso?



Es relativo, si te digo que Platense se reforzará con 15 y Victoria con 16 y yo me reforzaré con cuatro o cinco, también puedo decirte que Platense de su nómina anterior solo dejó cuatro y Victoria cinco y yo dejé 19. No contrato muchos por que dejé una base a futuro.

¿Sacar y meter jugadores no hace diferencia?



No es una relación que siempre da resultados positivos. El secreto de Olimpia es que deja una base importante de 24 a 25, contrata tres o cuatro cada semestre y va ganamos títulos al igual que Motagua, los equipos que se desarman de la noche a la mañana cuesta que anden con nuevos andamiajes.



¿Le ha pedido algo el presidente Elías Názar?



No. Todos los presidentes piden ganar o estar en la cima pero acá la obligación es representar bien a la institución y si no se consigue pues, hombre, es sencillo, puedo dar un paso al costado. No me trasnocho ni me desvelo en la cama.

¿Cómo está el club económicamente, les están pagando o hay deudas en la plantilla?



La nómina está pagada. El semestre pasado el equipo nunca tuvo problemas de salarios atrasados e incluso antes de empezar esta pretemporada el presidente pagó anticipadamente y eso muy pocos equipos lo hacen en Honduras.



Hicieron 19 goles en el Apertura, ¿es una cuota que esperan mantener?



La idea es superarla porque traeremos jugadores maduros y de experiencia en esa posición que serán importantes y que no tuvimos en el torneo pasado. Apuntamos a que sean jugadores de jerarquía, de personalidad.

¿Cuál es el número mágico para salvarse definitivamente del descenso?



Apuntamos a 25 puntos, con eso automáticamente clasificamos a la liguilla y nos salvamos del descenso pero de largo... pero en el fútbol todo puede cambiar y esperamos que esos cambios sean a favor nuestro.



¿Su vida en la Liga Nacional ha sido luchar con equipos chicos, ¿siente que tiene la experiencia para salvar al equipo?



Hombre, son 33 años de lidiar con jugadores y eso no es un dato menor. Tengo 53 años y a los 20 empecé mi carrera como entrenador y ya son 14 equipos profesionales, tengo experiencia en Copa Libertadores, titulaciones en Europa, Inglaterra y España. He dirigido equipos grandes y hoy estoy contento en Honduras de El Progreso aunque si se viene algo mejor, lo analizaremos. Pero vamos con tranquilidad.

