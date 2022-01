TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las llagas en sus pies le advertían que no podría caminar más, pero la voluntad era más fuerte que el cansancio. Iba junto a un grupo de migrantes que días atrás había salido de la Central Metropolitana de San Pedro Sula, al norte de Honduras, y quedarse atrás significaba viajar solo.



Como pudo, se echó la mochila en los hombros, que más que la ropa que cargaba lo que pesaban eran sus preocupaciones. Siguió caminando al lado de decenas de personas, incluso, familias enteras.



Roy hizo todo lo que pudo para seguir junto a la caravana migrante, la primera que se registró en 2021 y que aseguró servía de blindaje: en caravana no se paga coyote, en caravana hay menos temor a los grupos criminales, en caravana viajan en familia, en caravana había más esperanza de ingresar de forma irregular a la frontera. Ahora no.



Las duras políticas de Estados Unidos, la violencia en las fronteras de Guatemala y México y la poca respuesta de las autoridades hondureñas han disminuido el flujo migratorio, pero no lo han podido detener.

Fenómeno imparable

Desde octubre de 2018, cuando salió de San Pedro Sula el primer grupo masivo de migrantes, hasta finales de 2021 el Observatorio de Migraciones Internacionales de Honduras (OMIH) contabilizó más de una decena de caravanas, la mayoría en 2019.



Según el recuento, entre octubre y diciembre de 2018 salieron tres, mientras que en los primeros tres meses de 2019 fueron dos y otras dos entre octubre y diciembre del mismo año.



En 2020, en plena pandemia por el covid-19, también se registraron dos caravanas de migrantes. En 2021, otro dos grupos salieron desde San Pedro Sula, uno en enero y otro en marzo, lo que elevó las alertas en Guatemala y la frontera sur de México.



En el país chapín, que colinda con el occidente de Honduras, el gobierno ordenó cerrar las fronteras e instruyó “a las fuerzas de seguridad a disolver por la fuerza todo tipo de reunión”, mientras que México envió a la Guardia Nacional.

Aunque son pocos los casos salidos de Honduras en los últimos dos años, los migrantes siguen trazando rutas en caravana por Guatemala y México, países que han servido de muro para que no puedan llegar a Estados Unidos.



Roy fue uno de ellos, lo detuvieron justo cuando cruzaba la frontera al país norteamericano, donde permaneció en un centro de detención “en condiciones inhumanas” por más de un mes. “Me infecté de covid, yo suplicaba para que me regresaran a mi país”, contó a EL HERALDO Plus.



El hondureño, de 30 años, fue retornado en marzo del año anterior, pero aseguró que si la situación política, social y económica no cambia con el nuevo gobierno, que tomará posesión el 27 de enero de 2022, intentará alcanzar el sueño americano nuevamente.



“(En el nuevo gobierno) si no hay generación de empleo, si no hay estabilidad política y si no hay un combate real a la corrupción y la impunidad, van a continuar las caravanas”, advirtió el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Rolando Sierra.

Nueva modalidad

La Real Academia Española (RAE) define las caravanas como un “grupo de personas que se juntan para viajar en la misma dirección a través de zonas despobladas o peligrosas”. El trayecto lo recorren a pie o en vehículo y en la mayoría de los casos caminan prevenidos y se ayudan entre sí.



Esta institución cultural dice que las caravanas normalmente son conformadas por mercaderes o peregrinos, pero en el caso de Honduras están formadas por migrantes: niños, adultos y ancianos que huyen de un país por la violencia, falta de oportunidades, desastres naturales o reunificación.



Las causas son muchas, pero la modalidad es completamente nueva. Inició en 2018, con la salida de unas cinco mil personas que afirmaron huir por un rosario de razones.

Para Sierra, la migración masiva en Honduras inició desde el huracán Mitch (1998) y se agudizó en momentos de crisis políticas como el golpe de Estado de 2009, sin embargo, en 2018 -un año después de que se registraron violentas protestas por la reelección del presidente Juan Orlando Hernández- este fenómeno salió de la clandestinidad. Es decir, pasó de ser una migración individual a multitudinaria, incluso, de familias enteras.



“Los hondureños y hondureñas desde el año 2019, 2020 y 2021 han sido el mayor número de personas pidiendo refugio en México, casi más de 20 mil hondureños anualmente han estado pidiendo refugio”, dijo, al recordar la política de “tercer país seguro” implementada por Estados Unidos para blindar su frontera.



El experto detalló que la inseguridad, inestabilidad política y la corrupción son las principales justificaciones de los compatriotas, aunque también destacó los casos de los migrantes que huyen por desastres naturales.



Por ejemplo, Sierra relacionó la salida de la caravana migrante de enero de 2021 con el paso de las tormentas Eta y Iota, que golpearon al país a finales de 2020. Otro caso es el huracán Mitch, pues provocó que decenas de personas huyeron a Estados Unidos; muchas de ellas ahora forman parte del Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio que por años ha pendido de un hilo.

Detenciones

Para evitar la llegada de decenas de migrantes centroamericanos a la frontera sur, el gobierno de Estados Unidos implementó decenas de medidas, pero ninguna impidió que la gente se aglomerara en el límite fronterizo.



El gobierno de Donald Trump, que fue el que tuvo que lidiar con la primera caravana migrante, prometió el muro fronterizo, implementó la división de familias, encerrar a los niños en jaulas, fomentó el “tercer país seguro”, cárcel para los migrantes, deportaciones y, como nada de eso detuvo a los mal llamados indocumentados, desplazó las tropas hasta la frontera sur.



Aunque muchos de los compatriotas fueron retornados a México como parte del acuerdo de “tercer país seguro” (suspendido por el gobierno de Joe Biden), otros fueron detenidos en la frontera sur, donde en el año fiscal 2019 (desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2019) hubo 261,122 casos.

Esta cifra representa casi el 30% del total de detenciones de todas las nacionalidades registradas en ese año (de cada 10 detenidos, tres fueron hondureños).



En 2020, cuando la pandemia del covid-19 llegó al continente americano, las detenciones de hondureños disminuyeron, pero hubo meses, como octubre, que el registro del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos menciona más de 5,000 casos.



El año anterior fue el más alarmante, ya que las detenciones de hondureños pasaron de 41,543 en 2020 a 319,324 en 2021, es decir, casi ocho veces más compatriotas arrestados por inmigración. Las detenciones variaron en cada mes, pero marzo, julio y agosto reportaron más de 40 mil casos, cifras récord que solo se vieron en 2019.



En dos meses del año fiscal 2022, Estados Unidos ya registra 41,683 hondureños detenidos, 140 casos más que todos los que se acumularon en los 12 meses de 2020.

Deportaciones

No todos los detenidos son deportados, no al menos en el mismo tiempo y forma. Los reportes del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras indican que pese a que la primera caravana migrante salió del país en 2018, en ese año hubo 75,279 repatriados.



Pero ese no es el número más alto en los últimos cuatro años, ya que en 2019 los reportes superaron los 109 mil casos. En 2020 se registró el número más bajo (36,588 deportaciones), lo que incluye 4,663 personas de la caravana migrante que salió en enero de ese año.

El año anterior (2021), la Secretaría de Relaciones Exteriores contabilizó 52,968 hondureños retornados, entre ellos Roy, el joven que espera que las cosas mejoren con el nuevo gobierno, pero si no funciona el “sueño americano” será la única solución.

