Eugenio Derbez ya tiene listo su testamento: ¿quienes son sus herederos y de cuánto es su fortuna?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Eugenio Derbez es uno de los actores más queridos y admirados a nivel internacional gracias a su talento y personalidad, lo que le ha ayudado a consolidar su carrera en los últimos años y amasar una gran fortuna que algún día quedará en manos de sus seres queridos. Por suerte, ya tiene listo su testamento.

Así lo reveló para el programa de televisión 'Ventaneando', pues según explicó, lo que menos quiere es que hayan problemas de herencia entre sus hijos el día que él falte. "Yo sí, tengo todo en orden", reveló el actor de 60 años.

Contrario a él, su esposa Alessandra Rosaldo dijo que ella todavía no tiene listo su testamento. "Él tiene todo en regla, yo ahí voy", dijo luego de referirse al intérprete mexicano como un padre responsable y ordenado.

Ante ello, el comediante bromeó con su esposa sobre la creación de su testamento. "Yo soy el que tengo todo en orden. Pues órale, herédame, yo le digo a ella -Alessandra- qué tal si yo me quedo en la calle, si yo me case con ella para que me mantenga, claro. Imagínate que algo te pasa y yo de qué vivo", dijo entre risas.

El tema surgió luego que la prensa interrogara a la pareja sobre el futuro de su menor Aitana Derbez, quien a sus siete años parece tener mucho talento para la música y otros géneros artísticos.



Es importante mencionar que todos los hijos de Eugenio Derbez son fruto de relaciones diferentes. Su hija mayor Aislinn Derbez, de 35 años, es producto de su relación con la actriz Gabriela Michel.



El segundo de sus hijos Vadhir Derbez de 30 años, fue el fruto de su relación con la intérprete Silvana Prince, mientras que el penúltimo hijo es José Eduardo, de 29 años, hijo del comediante con la actriz Victoria Ruffo.

Pese a ser hermanos solo de padre, los jóvenes han demostrado tener buena relación entre sí. Evidencia de lo anterior se remonta a su serie 'De viaje con Derbez' donde el público fue testigo de sus aventuras familiares en diversos lugares turísticos.

El patrimonio de Eugenio Derbez ronda los 30 millones de dólares, según la plataforma Celebrity Net Worth, misma que calcula la fortuna de los famosos, por lo que se estima que esa cantidad será dividida entre los integrantes de su familia.

