Trump denuncia "teatro político" de Biden para distraer la atención de su "fracaso"  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump calificó este jueves el discurso de Joe Biden, quien le responsabilizó del ataque al Congreso el 6 de enero de 2021, de "teatro político" para hacer olvidar "el fracaso" del presidente demócrata.



El presidente "usó mi nombre hoy para tratar de dividir aún más a Estados Unidos", dijo Trump en un comunicado. "Este teatro político es solo para distraer la atención del hecho de que Biden ha fracasado completa y totalmente", añadió.



En su discurso Biden criticó a Trump por difundir una "red de mentiras" afirmando que el recuento de votos de 2020 era fraudulento en un intento por aferrarse al poder, y atacó a la multitud de simpatizantes del republicano que irrumpieron en el Capitolio para intentar impedir que los congresistas certificaran su victoria electoral.



Trump, quien a principios de esta semana anuló una rueda de prensa prevista con motivo del aniversario, repitió que los comicios fueron "amañados".



"No hay más que mirar los números, hablan por sí mismos", dijo el expresidente.



"No son justificables, por lo que los medios de comunicación cómplices lo llaman sencillamente la Gran Mentira, cuando en realidad la Gran Mentira fue la elección", añadió.



Las denuncias de fraudes electorales formuladas por Trump han sido rechazadas, una tras otra, por las autoridades de los estados donde se celebró el voto cuestionado, el Departamento de Justicia y los tribunales estadounidenses.



