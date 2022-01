Convocan para el 9 de enero elecciones en Duyure y en urna de Krausirpi, Wampusirpi

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este miércoles la convocatoria a elecciones del nivel de alcaldías para los municipios de Duyure, departamento Choluteca, y de Wampusirpi, Gracias a Dios.

El proceso electivo se realizará el próximo domingo 9 de enero de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en ambos lugares.

LEA: Kelvin Aguirre: CNE coordinará la logística electoral para reponer la votación

La repetición de las elecciones se da luego que el pleno de consejeros del CNE admitiera que -en el caso de Duyure- se violentó la prohibición de incluir a 186 hondureños domiciliados en Nicaragua y que no están habilitados para votar en el país.

En el caso de Wampusirpi se debe a que los resultados de la Junta Receptora de Votos No. 12219 de la Aldea de Krausirpi, fueron anulados tras que se detectó indicios de falsificación de documentos en la Junta Receptora de Votos (JRV).

El ente electoral aprobó por mayoría de votos (con el voto en contra del Consejero Kevin Aguirre) realizar la repetición del proceso.

ADEMÁS: Declaratoria parcial e incompleta de las elecciones generales se publicó en La Gaceta

Aquí el comunicado íntegro:

El Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), a los Partidos Políticos, Alianzas y Candidaturas Independientes y ciudadanía en general, comunica lo siguiente:



1. Mediante la Resolución CNE-SG-71-2021-EG, a petición de parte se anuló la elección en el nivel de Corporación Municipal realizada en el Municipio de Duyure, Departamento Choluteca, el domingo 28 de noviembre pasado, por haberse incluído en el Censo Nacional Electoral a ciento ochenta y seis (186) ciudadanos hondureños domiciliados en la República de Nicaragua que no están habilitados para votar en el Municipio de Duyure y que desde el 24 de noviembre, el CNE ordenó mediante Resolución que fueran excluídos, mandato que mo fue cumplido, constatándose a través de los cuadernos de votación que al menos ciento cuarenta y uno (141) de estos ciudadanos ejercieron el sufragio en este municipio.



2. Mediante Resolución CNE-SG-0149-2021-EG, a petición de parte se anuló la elección en la Junta Receptora de Votos No. 12219 en el nivel electivo de Corporación Municipal correspondiente al Municipio de Wampusirpi, Aldea de Krausirpi, Centro de Votación Escuela Marco Aurelio Soto, del Departamento de Gracias a Dios.



En cumplimiento de ambas Resoluciones, emitidas por mayoría de votos (con el voto razonado en contra del Consejero Aguirre), ante demanda de los interesados, el Consejo Nacional Electoral procederá a repetir la elección en el nivel electivo de Corporación Municipal en el Municipio de Duyure, Departamento Choluteca y en la JRV No. 12219 en el nivel electivo de Corporación Municipal del Municipio de Wampusirpi, Departamento de Gracias a Dios, el día nueve (9) de enero de 2022, de 7:00am a 5:00pm de conformidad con la Ley Electoral de Honduras.

Por lo anterior, el Consejo Nacional Electoral CONVOCA a la ciudadanía del Municipio de Duyure, Departamento de Choluteca y del Municipio de Wampusirpi, Aldea de Krausirpi, Centro de Votación Escuela Marco Aurelio Soto, del Departamento de Gracias a Dios, para que acuda a las urnas a ejercer su derecho al sufragio.

VEA TAMBIÉN: Marlene Alvarenga: El "Consejo Nacional Electoral es un corrupto. Ha cometido delitos electorales”