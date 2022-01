Oficial: Luis Palma es fichado por el Aris FC de la Superliga de Grecia   

LA CEIBA, HONDURAS.- El "Bicho" Luis Palma ahora es nuevo jugador del Aris FC , equipo con el que firmó por cinco años en la Superliga de Grecia donde también milita el hondureño Deybi Flores.



El Aris anunció la mañana de este miércoles el traspaso del ahora exjugador del Vida de La Ceiba.



VEA: Ángel Comizzo o Roberto Sensini, ¿quién será el nuevo entrenador del Olimpia?



"Aris está listo para sellar su primera transferencia de invierno, firmando al internacional hondureño Luis Palma de CDS Vida con el extremo de 21 años acordando términos para un contrato de cinco años", anunciaron las autoridades del club europeo.



El Aris FC le ha seguido los pasos a Luis Palma desde el Preolímpico de Concacaf en el que la Selección de Honduras llegó hasta la final ante México en la que el jugador del Vida fue una pieza importante.



