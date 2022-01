Fuad Abufele: 'Sin Troglio ellos pierden potencial'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El polémico y eterno dirigente españolista Fuad Abufele espera que en el próximo torneo la Máquina del Real España pueda frenar el anhelado pentacampeonato del Olimpia, que se quedó sin Pedro Troglio.



Ante Zona Deportiva, la mano derecha del presidente Elías Burbara confía que el Potro Gutiérrez enmiende sus deudas luego de ser renovado justo antes de la final perdida.

¿Considera que el torneo pasado fue un fracaso al no salir campeón, Fuad?



No, el objetivo no se cumplió pero eso no es para considerarse un fracaso. Un fracaso es cuando no se intenta y todo es negativo, como nos pasaba algunos años atrás.



¿Ha cambiado la cara del Real España, cree?



Solidificamos las bases y eso nos ayuda a hacer campeonatos mejores año con año. Dos torneos atrás llegamos a semifinales, el pasado llegamos a la final y ahora seguimos casi con el mismo plantel.

¿Por qué seguir con el Potro en el banquillo?



El hombre ha demostrado su calidad y ha conseguido objetivos importantes como quedar líder de las vueltas... al final no se logró el título y él tiene que sacar las conclusiones del porqué fallamos para hacer un mejor Clausura.



El Potro está tranquilo, le vino a dar una nueva filosofía al equipo y confiamos en él.



¿Qué hay de fichajes?



Se incorporarán dos o tres refuerzos en posiciones clave para que tengamos una solidez en la parte estructural del equipo. Hasta el momento solo está el defensa central tico Heyreel Saravia que viene a cooperar de nuevo (ya estuvo en 2019). Después de él hay dos o tres que estamos por definir y que en su momento se darán a conocer.

¿Y las bajas?



Las bajas son Franco Flores (defensa argentino con pocos minutos en el Apertura) y el colombiano Yesith Martínez (extremo que jugó muy poco).



¿Qué le falta al equipo para salir campeón, cree?



Siento que nos falta llegar con más hombres al área, tener mayor seguridad en el espacio final y además pararnos muy bien en el mediocampo, hay que hacer transiciones más rápidas con el balón. Atrás se hace un buen trabajo, solo en esos puntos estamos en deuda.



Nos estamos moviendo para traer los últimos fichajes y para que España vuelva a ser protagonista como lo ha hecho en los últimos dos torneos.



¿Cómo parar el pentacampeonato del Olimpia?



Trabajando, hay que hacer las cosas de forma ordenada y seguir haciendo lo que está bien para buscar desde el principio el campeonato, tenemos que aprovechar la base de trabajo que se ha creado.

¿Cree que les pasó factura ser líderes de las vueltas y esperar rival en semis por dos semanas?



Sí, está claro, veníamos con buen ritmo y en los últimos cinco partidos ganamos cuatro, empatamos uno, paramos tres y eso nos pasó factura.



Luego de la renovación del Potro Gutiérrez horas antes de la final perdida ante Olimpia, el club hizo oficial la ampliación de la relación con el delantero mexicano Omar Rosas y se espera que en las próximas horas se confirmen los nombres de más bajas y altas de primer nivel.

