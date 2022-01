UCP: 'Contenedores ya no tienen utilidad en el proyecto' de casas Lomas del Diamante

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Autoridades de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) respondieron mediante correo electrónico a EL HERALDO que decidieron subastar las casas contenedores porque ya no serán utilizados en el proyecto.



Estas fueron sus respuestas íntegras:

1. ¿Cuántos contenedores se compraron para el proyecto de casas contenedores de Lomas del Diamante en la aldea Santa Rosa?

La administración anterior compró 274 contenedores con el sentido de encontrar una solución rápida y digna para miles de familias que estaban sin un hogar. Fue una vía de acción para alcanzar una solución lo más eficiente posible.



2. ¿Cuántos contenedores fueron utilizados en el proyecto?

Finalmente se utilizaron un poco más de ciento cincuenta y ocho contenedores para vivienda multifamiliar y para oficinas de los técnicos y contratistas, como bodegas para guardar materiales, etc. Este uso que describimos es una utilidad propia de un proyecto de construcción, más el componente de vivienda social que dará soluciones habitacionales para los que más lo necesitan.

LEA: No hay rastros de los fondos usados en casas contenedores



3. ¿Por qué decidieron subastarlos o venderlos?

Por el avance del actual proyecto habitacional de viviendas de bloque y concreto para las 513 familias que lo necesitan, hay una serie de contenedores que en este momento ya no tienen una utilidad para el proyecto. Por esta razón, no es intensión de la UCP ni de la UEEP de mantener elementos a los cuales no se le están dando ningún uso. La UCP se ha caracterizado, en su corta existencia, por mantener altos estándares de transparencia y eficiencia en su trabajo, razón por la cual se ha decidido subastar los contenedores, recuperar parte o la totalidad de la inversión hecha en ellos y así destinar esos recursos a las operaciones que lleven al Proyecto a inversión e infraestructura.



4. ¿Cuántos contenedores serán subastados o vendidos?

Por el momento no se han subastado. El primer proceso para ello fue declarado desierto y se continuará buscando un mecanismo de retorno justo por los contenedores para que ese dinero sea invertido en las operaciones que lleven a que más personas accedan a una vivienda digna. Nuestra prioridad son las familias y por ello estamos buscando los caminos para generar ese beneficio que tanto se necesita.



5. ¿Cuál fue el costo de cada contenedor cuando fueron comprados por la UCP?

Esta información por ley está disponible en el Portal de Transparencia de la Secretaría de la Presidencia, lugar donde es posible encontrar los proveedores, montos y todos los detalles al respecto.



6. ¿En qué se va a utilizar el dinero que se adquiera?

Como hemos comentado anteriormente, el dinero que se recaude por el proceso de subasta de los contenedores irá en directo beneficio de las operaciones enfocadas a la inversión, infraestructura y construcción de más viviendas para las familias hondureñas que viven en situación de pobreza extrema y no tienen un hogar en la zona. Es por ello que estamos en permanente mejora y búsqueda de eficiencias que contribuyan a nuestra misión de generar un aporte y mejorar la calidad de vida de miles de personas.

VEA: Casas contenedores ya no serán para damnificados de Eta y Iota ¿Qué pasó?

Las compras se hicieron entre los años 2020 y 2021. Foto: El Heraldo





7. ¿Cómo avanza la construcción de las 102 casas contenedores?

Afortunadamente y gracias al esfuerzo de muchos trabajadores hondureños, estas construcciones están en su etapa final. Las 102 unidades habitacionales están acondicionadas en su interior, su estructura se encuentra en firme y las mismas representan el sueño de una casa digna para cientos de familias que lo necesitan. Realmente es un orgullo ver como hondureños ayudan a hondureños.

El trabajo comprometido de tantos trabajadores no solo es una excelente fuente de ingresos para sus familias, sino que representa una tremenda satisfacción ver que ese esfuerzo sirve para cambiarle positivamente la vida a cientos de compatriotas. El proyecto no solo conlleva la construcción de las viviendas, sino que ha llevado alimentos a los pobladores y una jornada de vacunación contra el covid-19 para los vecinos y pobladores de la zona.

8. ¿Qué hace falta para terminarlas?

Son pocos detalles que faltan para tenerlas terminadas. En algunos módulos se están terminando las obras de acceso y se trabaja en las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Lo que sí, en la medida en que se avanza y las casas comienzan a ser una realidad, éstas son una fuente de esperanza de que no todo está.

+: Ministerio Público investiga el proyecto de las casas contenedores