EEUU duplica sus compras de la píldora anticovid de Pfizer

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El gobierno de Estados Unidos duplicará su compra inicial del tratamiento anticovid del laboratorio Pfizer, pasando de adquirir 10 a 20 millones, anunció el martes el presidente Joe Biden.



"Estas píldoras van a disminuir dramáticamente las hospitalizaciones y las muertes", prometió el mandatario previo a una reunión con su equipo dedicado a la lucha contra la pandemia.



"Ya hemos hecho el mayor pedido mundial y ahora lo duplico", añadió Biden desde la Casa Blanca.



El ejecutivo estadounidense ya había desembolsado 5,290 millones de dólares para su pedido inicial de 10 millones de tratamientos, que pueden administrarse en casa desde la aparición de los síntomas.



Biden reiteró el martes que se trataba de "una pandemia de no vacunados", en momentos en que Estados Unidos vive una nueva ola de casos de covid-19 a raíz de la propagación de la variante ómicron, más contagiosa.



"Preocúpense frente a ómicron, pero no se alarmen", declaró el jefe de Estado. Si "ustedes no están vacunados (...) hay personas que van a morir, morir innecesariamente".

La píldora contra el covid-19 del gigante estadounidense fue autorizada con carácter urgente el 22 de diciembre por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), principal agencia de salud del país.



El medicamento antiviral podrá ser administrado a pacientes de alto riesgo desde los 12 años.



El tratamiento de Pfizer, comercializado bajo el nombre de Paxlovid, consiste en une combinación de dos píldoras tomadas dos veces al día durante cinco días, desde el diagnóstico y en los cinco días después de la aparición de síntomas, indica la FDA.



El fármaco del laboratorio estadounidense permite reducir en un 88% las hospitalizaciones y fallecimientos en las personas de mayor riesgo siempre que se tome en los primeros cinco días tras la aparición de los síntomas, según ensayos clínicos.



Las autoridades de salud estadounidenses también autorizaron de urgencia un tratamiento del laboratorio Merck, destinado a los adultos en condición de alto riesgo.

