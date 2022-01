Tristan Thompson reconoce que tuvo un hijo con Maralee Nichols; pide disculpas a Khloé Kardashian

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Tristan Thompson, pareja de Khloé Kardashian, finalmente admitió en documentos judiciales que sostuvo una relación con la entrenadora personal llamada Maralee Nichols y de ello nació un hijo.

Tras la relación extramarital Nichols afirmó que Thompson era el padre de su bebé, que nació en diciembre de 2021, y ahora el atleta lo ha confirmando.

Según Us Weekly, Thompson a través de una historia de Instagram compartió una disculpa pública a Kardashian revelando que se aplicó una prueba de paternidad y que él es, de hecho, el padre del bebé:



“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en público como en privado ".

JUST IN: #TristanThompson is publicly apologizing to #KhloeKardashian after a paternity test confirmed that he IS the father of Maralee Nichols’ son.



Tristan had previously contested Nichols’ paternity claim after she sued him for child support. pic.twitter.com/6uPlYTkWQy — ExtraTV (@extratv) January 4, 2022

Thompson continuó con una parte solo para Kardashian, escribiendo:



"Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Ciertamente, mis acciones no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que pueda pensar. Una vez más, lo siento muchísimo".



Kardashian no ha reaccionado sobre la situación, excepto por un tweet en el que admitió que "apenas estaba en (su) propio cuerpo en este momento". Ella no confirmó por qué estaba así, pero sus fans podían adivinar la razón.



Por supuesto, esta no es la primera o la segunda vez que Thompson engaña a Kardashian. Su relación ha estado plagada de infidelidades por parte del atleta. Sin embargo, a pesar de todo, Kardashian eligió una y otra vez recuperar a Thompson. Los dos comparten a su hija de tres años, True.

