Llaman a vacunarse contra covid-19 ante el riesgo de ómicron y flurona

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si usted aún no está vacunado contra los virus del covid-19 y la influenza corre un alto riesgo de enfermarse y ser hospitalizado por sus complicaciones.



La variante ómicron se sigue propagando e incrementando los casos de forma exponencial en diferentes países del mundo y Honduras no es la excepción.



Pese a que todavía no ha sido confirmada la circulación de esa contagiosa variante mediante pruebas de laboratorio, especialistas aseguran que ya se están atendiendo pacientes afectados con ómicron.

Médicos advierten que esta mutación es cuatro veces más contagiosa que la variante delta, que también circula en el territorio nacional.



Sin embargo, con la detección del primer caso de flurona en Israel se encienden las alarmas, pues los demás países también podrían empezar a reportarlos. Se trata de una joven embarazada que se infectó al mismo tiempo de covid-19 y de influenza, a esa combinación se le denominó flurona.



La jefa del servicio de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), Suyapa Sosa, señaló que es muy probable que ya se estén presentando casos de flurona en el país, tomando en cuenta que ya está ómicron.



“Diciembre y enero son meses donde la carga de influenza aumenta, entonces, claro que va a haber una combinación de covid-19 con influenza”, aseguró Sosa.

La galena señaló que así como se han tenido pacientes que experimentan la combinación de covid-19 más dengue de manera simultánea, también se puede tener flurona.



“Esto es algo que no va a estar exento y va a ocurrir en el país, tenemos que alarmarnos porque tenemos un mal sistema de salud y porque hay mucho relajamiento no solo de la población sino del gobierno”, advirtió la neumóloga.



Sosa solicitó a las autoridades de Salud comenzar a exigir el carnet de vacunación contra el covid-19 para toda la población, que sea obligatorio.

Atenciones por males respiratorios han aumentado. Foto: Emilio Flores/El Heraldo







Por su parte, la ministra de Salud, Alba Flores, indicó que no se puede confirmar aún la presencia de ómicron y flurona sin un diagnóstico laboratorial. No obstante, la funcionaria no descartó que esas infecciones ya estén circulando en el país.



Flores señaló que es común que los casos de influenza se incrementen en los últimos meses del año por los cambios de clima y las reuniones que se hacen para celebrar las festividades navideñas.



“Todos los hondureños tenemos que estar con la mascarilla, lavarnos frecuentemente las manos, evitar las reuniones masivas”, aseguró.



A su vez, llamó a la población a aplicarse las tres dosis disponibles para cada persona para evitar infecciones graves.

EL HERALDO realizó un recorrido por centros de triaje y se pudo observar decenas de personas con problemas respiratorios que están acudiendo a buscar atención médica.



El científico hondureño Marco Tulio Medina señaló que la coexistencia de virus es algo normal, por lo que el país no está exento de presentar casos con dos enfermedades diferentes. “Existe la necesidad de la vacunación tanto de coronavirus y para las personas con riesgo la administración de la vacuna de la influenza”, recomendó Medina.

