La desconocida faceta política de Héctor 'El Torito' Acosta

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- Conocido como "El Torito" tras su paso por Toros Band, con la que cosechó muchos éxitos y lo llevó a incursionar como solista con temas como "El Mujerón", "Llegó tu marido" y "Uno quiere pa que lo quieran", Héctor Elpidio Acosta Restituyo es además un reconocido político en República Dominicana.



El recién juramentado Sena­dor por la provincia Monse­ñor Nouel, ubicada al noroeste de Santo Domingo, decidió incursionar en la política motivado por las pre­ocupaciones sociales de Bonao, pero esto le ha generado algunas controversias al momen­to de ofrecer sus opiniones sobre temas de interés so­cial.

Su desempeño en la política le ha genera­do unas veces el aplauso y otras tantas críticas. “Mi Instagram y mi Twitter es por donde yo mando mis vejigazos, mis cosas del arte y hasta politicos, soy yo quien lo maneja, y enfrento mis consecuencias”, dice el cantante en su defensa.



Desde el pasado 16 de agos­to, "El Torito" ocupa el cargo de senador de su provincia, labor que encara, según di­ce el merenguero, siguiendo el consejo de gente que sabe más que él de política. “Me gusta eso, escuchar a los demás, a los que saben. Creo que, con Dios delante, lo que me pro­puse, que fue ayudar a mi gente, lo he empezado a lo­grar”, asegura satisfecho de saber que mucha gente le ha abierto las puertas.

Podría dejar la política

El cantante confesó que está contemplando dejar la política. “Al ritmo que van las cosas creo que muy pronto cuando menos ustedes lo piensen, un día voy amanecer y voy a ir a la sesión del Congreso y voy a anunciar mi retiro de la política”, reveló durante una entrevista.

"El Torito" explicó que "no pienso sacrificar mi familia, mi nombre que me ha costado tanto trabajo para que otros lo cojan a la ligera y no le importe nada”, esto en defensa luego que su nombre sonó en el expediente de la Operación Falcón. La investigación en cuestión se centra en Iván Paulino de Jesús, quien 15 años atrás fue chófer de El Torito en un corto espacio. "No tengo vínculos laborales, sociales ni políticos con el señor Iván Paulino de Jesús de quien me he distanciado desde el 2007”.



Sin embargo, Acosta negó cualquier tipo de vinculación o citación por el caso, además respalda todas las investigaciones que realice el Ministerio Público y dijo que nunca apoyará lo “mal hecho”. A su criterio son señalamientos de otros políticos que buscan desprestigiarlo.

Finalmente, dijo que para que lo pongan en las “cuatro esquinas” mejor le deja la política a los verdaderos políticos, posición que es respaldada por otros artistas dominicados que le han recomendado que "huya de la política". Uno de ellos es el compositor y productor musical Roy Tavaré, quien pidió al merenguero “Torito, sal de ahí huyendo, eso no se hizo para uno, nosotros somos músicos, cantantes, somos artistas”, expresó Roy Tavaré.



"El Torito" confirmó este lunes que estará el 27 de enero en la toma de posesión de la primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tras haber recibido una invitación. Lo que no detalló es si viene en calidad de artista o como Senador.