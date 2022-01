Flurona: ¿En qué países se han detectado los primeros casos?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras el mundo veía cómo canalizar el impacto de la nueva variante del covid-19 -ómicron- que ocasionó un repunte de contagios, en algunos países se detectaron casos de flurona, una nueva amenaza sanitaria.



Por el momento, lo que se sabe es que es una coinfección por coronavirus y el virus de la gripe.

Esta doble infección ya apareció en Estados Unidos y China en 2020. Ahora, se detectó en Israel y Cataluña.



Países con flurona

Este nuevo año (2022) comenzó alterando la tranquilidad mundial cuando el 2 de enero, en Israel, se confirmó el contagio de flurona en una mujer embarazada que no se había vacunado contra el covid.



"La mujer fue dada de alta el pasado 30 de diciembre después de ser tratada por síntomas leves derivados de esta doble infección", explicó el medio local ''Times of Israel'.



Y este lunes 3 de enero de 2022, España confirmó los primeros casos en Cataluña, "aunque son pocos y no presentan una evolución más grave que el contagio solo con coronavirus", informaron medios de ese país sin dar la cifra exacta.



"Tenemos algún que otro caso, pero sin que represente una diferencia respecto a los otros; son pocos, son anecdóticos y no tienen más relevancia", explicó la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel, en una rueda de prensa.



Estar vacunado contra el covid y la gripe es el remedio para que en caso de contraer flurona se eviten mayores riesgos.

