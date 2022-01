Troglio: “Me han llamado 10 técnicos argentinos que quieren que los recomiende en Olimpia”  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El histórico exdirector técnico de Olimpia, Pedro Troglio, reveló desde Argentina que unos 10 mandamases de alto calibre le han pedido el favor de que los recomiende con los Albos para suplir el puesto que él dejó.



Para el elenco olimpista todo marchaba bien hasta el 23 de diciembre que conquistaron el tetracampeonato, pero unos días más tarde el mundo de los Merengues se sacudió debido a la sorpresiva noticia de que Troglio ya no sería el DT del equipo por dirigir al San Lorenzo de Almagro de Argentina.



Tras oficializar el traspaso, Pedro Troglió confió a un medio de Honduras que ha recibido la llamada de 10 directores técnicos que quieren venir a Olimpia. Entre ellos Ricardo La Volpe, Ángel David Comizzo, Roberto Sensini, Rubén Omar Romano y Luis Islas.



“Son todos amigos, pero solo puedo remendar a uno y ¿cómo hago?. Comizzo, Sensini, Islas, Romano son nombres que ha han llamado y si yo recomiendo a uno, quedo mal con los demás", explicó el argentino.



"Lo que le puedo decir a la dirigencia es que son buena gente, con historia importante y lo que si creo que va a ser difícil es generar la relación que teníamos con dirigencia, cuerpo médico, porque a lo mejor nuestra virtud es esa, pero son buenos entrenadores”, agregó.



“Los que me han llamado que quieren ir y me pone feliz porque veo que no ha sido en vano la decisión que tomamos. Abrimos la puerta a argentinos a un lugar que nunca imaginamos”, contó Troglio, quien por los momentos se mantiene aislado por sospechas de covid-19.



Olimpia, por su parte, no ha dado fecha en la que oficializará a un director técnico. La Liga Nacional está próxima a comenzar el 15 y 16 de enero.



