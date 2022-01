Ganadores del Partido Nacional irán por credenciales este viernes

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque el 30 de diciembre de 2021 se programó la entrega de credenciales a los ciudadanos que resultaron electos en la Presidencia de la República, como a diputados al Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano (Parlacen), no todos asistieron.



Entre los principales ausentes estuvieron varios diputados reelectos por el Partido Nacional, quienes acudirán a reclamar su acreditación este viernes.

Una fuente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN) confirmó a EL HERALDO que estos excandidatos coincidirán con los 142 alcaldes triunfadores de esa organización política tradicional.



Tal y como ocurrió el pasado jueves, en horarios diferidos y por partidos se repartirán los documentos que certifican a los nuevos y aquellos ediles que repetirán, entre ellos quienes participaron en alianzas al igual que candidaturas independientes y fueron favorecidos en las urnas con la voluntad popular.



Todavía no se ha precisado si antes del 7 de enero el Consejo Nacional Electoral (CNE) repondrá la votación tanto en Duyure, Choluteca, como en una aldea de Krausirpi, Wampusirpi, en Gracias a Dios, y de no hacerlo antes de esa fecha implicaría que se darán 296 credenciales.

