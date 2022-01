Toni Costa se defiende de quienes lo acusan que "prefiere ofrecerle un hogar a otra"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- A Toni Costa le han llovido las críticas y señalamientos y es que algunas de sus fans le reclamaron que supuestamente ya tenga novia y otros hasta dudaron de su trabajo como padre.

Ante los constantes ataques, el español no se quedó callado y se defendió. Todo comenzó cuando el mentor de Mira Quién Baila confirmó en mayo de 2021 su "separación temporal" de Adamaris López, que luego se volvió definitiva.

Sin embargo, la pareja parece llevar una relación cordial por el bien de la única hija que comparten, Alaïa, de 6 años. El bailarín español Toni Costa, de 36 años de edad, compartió con sus seguidores tres fotografías que muestran la tierna relación que tiene con Alaïa, su hija.

LEA: Aseguran que Toni Costa engañó a Adamari López con varios hombres



En octubre pasado se vio obligado a dejar en clara su sexualidad luego de que varias de sus seguidoras comenzaron a afirmar que era bisexual. Otros más han asegurado que él fue infiel y que supuestamente eso provocó la ruptura con la madre de su hija.



Sin embargo, desde hace algunas semanas se le ha achacado una nueva relación con la modelo mexicana Evelyn Beltrán y aunque ni ella ni Toni Costa han confirmado el supuesto romance, hay seguidoras del español que lo asumen y le dejan mensajes al respecto.



En una publicación en Instagram que el bailarín hizo el pasado 29 de diciembre en donde solo publicó una 'selfie' y mandó su cariño a sus fans, le dejaron un comentario en el que le recriminan que "no le eche todos los kilos para recuperar a Alaïa" y que "prefiera ofrecerle un hogar a otra y a (un) hijo ajeno".

ADEMÁS: El video que Toni Costa no quiere que vea su hija Alaïa



Ante esto, Toni Costa no guardó silencio y se defendió diciendo que lo "triste" era "leer comentarios" como ese. "Qué mentalidad es esa, por Dios. Así ya no son las cosas. A nuestra hija no le va a faltar nada", replicó.



Una seguidora más le insistió al español en que "no fuera como otros hombres que dejan a sus hijos para criar (a) los hijos de otros hombres": "No sé qué novela vio usted", le respondió él, "nada de lo que está hablando va conmigo".



Las cosas no pararon ahí. Otra seguidora pidió a las fans de Costa que "no se fijaran en el físico" porque "de la puerta para adentro, el cuento es otro": "Él fue quien decidió ser de la otra banda".

VIDEO: Sirey Morán baila al ritmo de tango junto a Toni Costa



Costa paró en seco el señalamiento: "Dame una sola razón de porqué dices eso de mi. A ver: una". Además, le aclaró que sin "pruebas", "no vale nada" de los dichos que escribió.