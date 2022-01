El último mensaje de Año Nuevo de Vicente Fernández: "Deseando que los haga pedazos la dicha"

En el 2021, Vicente Fernández no dedicó nungún mensaje de Navidad o Año Nuevo. Foto: Instagram

JALISCO, MÉXICO.- Poco más de 15 días han pasado desde la muerte de Vicente Fernández luego de permanecer más de cuatro meses interno en un hospital por complicaciones de salud tras sufrir una caída.



Con la llegada del Año Nuevo el fallecimiento del "Charro de Huentitán" fue recordado como una de las más lamentables del 2021, por lo que se ha viralizado en las redes sociales el último mensaje que dedicó hace dos años.



Los usuarios publicaron el video en el que Chente desea dicha y felicidad para todos sus seguidores.

Lea aquí: El humilde origen de Vicente Fernández: así nació la leyenda de 'El Charro de Huentitán'



"¿Qué tal amigos de todos mis países latinos y no latinos? Les habla su servidor de siempre, les envío un saludo muy cariñoso en este día tan especial, día primero del año, deseando que los haga pedazos la dicha y los destroce la felicidad. Muchas gracias, los quiero mucho, que Dios los bendiga y por ahí nos estamos viendo", dice el cantante en el video de 30 segundos.

En el 2021, el intérprete de "Mujeres divinas" no compartió ningún mensaje de nuevo año, lo que sí no cabe duda es que el famoso mexicano nunca imaginaría que sus últimos días de vida los pasaría ingresado en un hospital.



Y es que el 2021 no fue el mejor año de la familia Fernández, pues el patriarca se enfermó en varias ocasiones. Una de las veces que más llamó la atención fue en julio cuando tuvo que ser ingresado en el hospital por una infección en las vías urinarias.



Meses más tarde, tras golpearse las cervicales en su rancho "Los Tres Potrillos" el cantante fue intervenido quirúrgicamente, pero nunca se logró recuperar.



Fernández murió a los 81 años el 12 de diciembre del 2021. Su familia realizó un homenaje en la Arena VFG en su rancho y luego realizó su sepelio en el mismo lugar.

VEA AQUÍ: Así es el lujoso rancho "Los tres potrillos" de Vicente Fernández en Jalisco