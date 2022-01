VIDEO: Miley Cyrus se salva de quedar desnuda en show de Año Nuevo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Con mucho profesionalismo y total tranquilidad, Miley Cyrus salió como toda una diva del escenario tras casi quedar desnuda en el show de Año Nuevo que brindaba para la cadena estadounidense NBC.

La estrella de 29 años estaba interpretando su gran éxito 'Party in the USA', justo después de que el reloj marcara la medianoche, cuando de repente su top -sujeto por endebles tirantes plateados- se desprendió.

En las imágenes se ve cómo la cantante se toca segundos antes su vestuario, logrando así detenerlo con sus manos y girar rápidamente para evitar que sus senos quedarán al descubierto frente a la multitud que la coreaba.

Inmediatamente se dirigió a los bastidores para arreglar el incidente, mientras su banda y coristas hacían lo posible para continuar con la actuación.

Momentos después, Cyrus apareció nuevamente vestida con una chaqueta roja brillante, en lugar del top que se le desprendió.

"Ahora todo el mundo me está mirando", bromeó la cantante, haciendo referencia a una de las frases mencionadas en 'Party in the USA'.

El poco seguro atuendo lucía varios agujeros estratégicos, pero fueron los tirantes brillantes que le terminaron fallando. Además, llevaba una diminuta falta en juego.

Luego de terminar el evento de Nochevieja, la ex de Liam Hemsworth agradeció a la audiencia y a los televidentes por sintonizarla. Y por segunda ocasión, no dudó en bromear sobre el inesperado momento de dramatismo.

"El programa de esta noche ha consistido en ser flexible. De aguantar los golpes y sacar lo mejor de las peores circunstancias. Y esa resistencia no debería terminar aquí. Llevemos eso al nuevo año con nosotros. Todos hemos aprendido a esperar lo inesperado”, externó Miley Cyrus.

We can always count on Miley Cyrus to bring the party (in the USA)! #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/92yBGlMgGG