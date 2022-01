Óscar Andrés Rodríguez pide “colaborar para que esta nueva etapa de Honduras sea positiva”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cardenal Óscar Andrés Rodríguez llamó a los hondureños a "colaborar para que esta nueva etapa de Honduras sea positiva".



El líder de la Iglesia Católica en Honduras envió un mensaje positivo a los compatriotas, a quienes le aconsejó que se debe pedir perdón por todo lo que no se hizo.

"Cada uno de nosotros tiene que ser un ciudadano positivo, alguien que pueda colaborar para que esta nueva etapa de Honduras sea positiva y no desperdiciemos las gracias que Dios puede darnos", dijo el Cardenal.



El mensaje de Rodríguez fue con miras a despedir el 2021, por lo que aseveró que “es una buena oportunidad para pedir perdón por lo que no hicimos, por el amor que faltó, sobre todo es una magnífica oportunidad para dar gracias por todos los beneficios del Señor”.



Al mismo tiempo agregó que “cada año que pasa es una llamada para santificar nuestra vida de cada día, no es para estar en pasatiempos, el tiempo es para hacerlo rendir como el mejor talento que Dios nos da”.



Reiteró que el fin de año es una etapa de reflexión para arrepentirse de lo malo, dar gracias por lo bueno y proponerse que el nuevo año no será usado inútilmente.

