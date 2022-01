Famosos lamentan la muerte de Betty White

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Consternados y tristes se mostraron varias estrellas del cine, música y televisión tras enterarse de la muerte de la famosa Betty White a sus 99 años.



La noticia desató una avalancha de tributos ya que la noticia se conoció horas antes de que terminara el 2021 y días antes de la celebración de sus 100 años.



Esta comediante vivió una de las carreras más extensas en la historia del espectáculo.



Además de lamentar la muerte de White, muchos destacaron su talento, carisma y sobre todo encanto



Estos fueron algunos de los mensajes:



"Mientras miraba las noticias anoche me enteré del fallecimiento de Betty White. Betty vivirá para siempre, no solo en este mundo, sino en el mundo de aquí después. ¡Siempre la amaré, así como todos lo harán!", escribió la cantante Dolly Parton.





While watching the news last night I learned of Betty White’s passing. Betty will live forever not only in this world but the world here after. I will always love her as we all will! — Dolly Parton (@DollyParton) January 1, 2022

"¡Amaba tanto a Betty White! ¡No encuentro las palabras! ¡Llamarla icono ni siquiera rasca la superficie! Además de su talento cegador y de ser una de las personas más divertidas que jamás haya trabajado en la comedia, era enormemente dulce y agradable", expresó el comediante Pee Wee Herman.





I loved Betty White so much! I can't find the words! To call her an icon doesn't even scratch the surface! On top of her blinding talent and being one of the funniest people to ever work in comedy, she was enormously sweet and nice. pic.twitter.com/hhzlqOCQEx — Pee-wee Herman (@peeweeherman) December 31, 2021

"Betty White trajo una sonrisa a generaciones de estadounidenses. Ella es un ícono cultural que extrañaremos profundamente. Jill y yo estamos pensando en su familia y en todos los que la amaron esta Nochevieja", manifestó el presidente Joe Biden.





Betty White brought a smile to the lips of generations of Americans. She’s a cultural icon who will be sorely missed. Jill and I are thinking of her family and all those who loved her this New Year’s Eve. — President Biden (@POTUS) December 31, 2021

Por su parte, Bob Newhart dijo: "Tuve el honor de trabajar con Betty White en mi serie BOB y el final de Hot in Cleveland. ¡Ella era una profesional! Mi primera aparición en televisión de pie fue en abril de 1960 en Jack Paar y Betty fue una invitada. Hoy perdimos a un gigante".





I had the honor of working with Betty White on my series BOB & the finale of Hot in Cleveland. She was such a pro! My 1st standup TV appearance was April 1960 on Jack Paar & Betty was a guest. Today, we lost a giant. — Bob Newhart (@BobNewhart) January 1, 2022

"Qué vida tan excepcional. Estoy agradecido por cada segundo que pude pasar con Betty White. Enviando amor a su familia, amigos y a todos nosotros" indicó Ellen DeGeneres.





What an exceptional life.



I’m grateful for every second I got to spend with Betty White.



Sending love to her family, friends and all of us. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 31, 2021

"El mundo se ve diferente ahora. Ella fue excelente para desafiar las expectativas. Se las arregló para envejecer mucho y, de alguna manera, no lo suficiente. Te extrañaremos, Betty. Ahora conoces el secreto" publicó el actor Ryan Reynolds.





The world looks different now. She was great at defying expectation. She managed to grow very old and somehow, not old enough. We’ll miss you, Betty. Now you know the secret. pic.twitter.com/uevwerjobS — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 31, 2021

"RIP Betty White, la única presentadora de SNL (Saturday Night Live) que vi recibir una ovación de pie en la fiesta posterior. Una fiesta en la que pidió un vodka y un perrito caliente y se quedó hasta el final" escribió Seth Meyers.





RIP Betty White, the only SNL host I ever saw get a standing ovation at the after party. A party at which she ordered a vodka and a hotdog and stayed til the bitter end. — Seth Meyers (@sethmeyers) December 31, 2021

Hasta la plataforma de streaming Netflix manifestó su pesar: "Betty White, la primera dama de la televisión, y de nuestros corazones. Descanse en paz."