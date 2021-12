José Mario Pinto podría llegar a San Lorenzo de Almagro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La salida de Pedro Troglio de Olimpia al parecer no sería la única, medios argentinos informan el interés de uno de sus mejores volantes.



Anunciado hace unas horas como nuevo director técnico de San Lorenzo, Troglio estaría interesado en fichar a José Mario Pinto, volante por izquierda que se convirtió en un dolor de cabeza para varios equipos en la Liga Nacional de Honduras.



“José Mario Pinto, interior izquierdo de 24 años, aparece en la lista de jugadores en los que #SanLorenzo puso el ojo. Actualmente se encuentra en Olimpia, club del que llega Pedro Troglio”, informó la cuenta en Twitter @RefuerzosCASLA.

? ¿UN HONDUREÑO EN BOEDO?



?? José Mario Pinto, interior izquierdo de 24 años, aparece en la lista de jugadores en los que #SanLorenzo puso el ojo.



?? Actualmente se encuentra en Olimpia ??, club del que llega Pedro Troglio. pic.twitter.com/vb0a4ktJVZ — Refuerzos CASLA (@RefuerzosCASLA) December 31, 2021







Por otra parte, Pedro Troglio informó que por los momentos no tiene planeado contratar jugadores a su plantel, sin embargo, no descarta en un futuro a jugadores hondureños.



“No ahora de inmediato porque el primero de enero me voy a Honduras a buscar mis cosas y el dos vuelvo y a arrancar pretemporada. El equipo en cuanto a extranjeros está completo pero pienso que con el andar del tiempo hay jugadores hondureños que tranquilamente pueden venir al país y seguramente trataremos de hacerlo”, dijo el estratega tras firmar con San Lorenzo.



Pinto en este Apertura 2021 de la mano de Troglio disputó 22 partidos en los que sumó 1,747 minutos, anotó un gol y dio seis asistencias.