Las diez mujeres de Honduras en 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Reunimos a las responsables de algunos de los últimos grandes logros en los campos de la medicina, la política, el deporte, la gastronomía, el arte y el entretenimiento.

Son figuras punteras que han labrado notoriedad en sus áreas. Han contribuido a mejorar el papel de la mujer en la sociedad, sin olvidar lo que todavía les queda por lograr.

1. Iris Xiomara Castro

Política y la primera mujer en ganar la presidencia de Honduras, electa para gobernar en el periodo 2022-2026.



Lo logrado por la entonces candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Iris Xiomara Castro de Zelaya, en la contienda electoral del 28 de noviembre de 2021 quedará escrito en la memoria política de Honduras como un hito en múltiples formas.

En los procesos tras el retorno constitucional, la mujer hondureña solo pudo escalar hasta los cargos de regidora, vicelcaldesa, alcaldesa, diputada y designada presidencial. También encabezaron movimientos previos a las elecciones primarias y solo Nora de Melgar (QEPD) logró ser candidata presidencial en 1997. Antes de 1955 no tenían derecho ni a elegir ni a ser electas.



Sin embargo, el panorama actual es una realidad completamente distinta al imaginario de nuestros antecesores: Xiomara Castro será la primera mujer en asumir la presidencia del país el próximo 27 de enero, luego de unas multitudinarias elecciones que dieron por concluido el mandato del cuestionado y tradicional Partido Nacional en los principales puestos de elección popular.



No siendo suficiente, Castro se convirtió en la candidata más votada en la historia de la nación con más de 1.7 millones de sufragios a favor, según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde la era democrática, ningún candidato había sobrepasado los 1.5 millones de votos, lo que significa que la primera fémina electa batió récord acompañada del clamor de sus simpatizantes.



Otro logro que es mérito de la esposa del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) es que por primera vez la izquierda penetra en el poder hondureño. Pese a los tergiversados discursos de miedo infundidos durante la campaña electoral, Castro demostró que el conservadurismo ya no tiene un lugar privilegiado y que su mandato buscará darle otra cara a Honduras.

2. Julimar Ávila

Nadadora y atleta. Ostenta a la fecha el récord nacional de los 200 metros en estilo mariposa. Nadadora y atleta. Ostenta a la fecha el récord nacional de los 200 metros en estilo mariposa.

La nadadora hondureña Julimar Ávila hizo historia para Honduras en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se realizaron este año. La atleta se clasificó a la semifinal de los 200 metros mariposa. Ávila terminó en el lugar 16 del mismo número de participantes, sin embargo, fue la primera vez que un atleta hondureño llegó a tal instancia de unos Juegos Olímpicos.

Por si fuera poco, también impuso un récord nacional de 2:15.36 y así superó a Michelle Ramírez, quien tenía un récord de 2:17.32, conseguido durante la Confederación Centroamericana y del Caribe de Aficionados a la Natación en este 2021.

3. Sirey Morán

Presentadora y primera catracha ganadora de Nuestra Belleza Latina. Presentadora y primera catracha ganadora de Nuestra Belleza Latina.

Sirey Morán fue la primera hondureña en coronarse reina de Nuestra Belleza Latina, en la edición 2021. La talentosa joven de 31 años derrotó en la última votación a Fabién Laurencio (Cuba), Génesis Suero (Rep. Dominicana) y Lupita Valero (México), las otras tres finalistas del certamen. Tras nueve semanas de competencia, Morán logró superar diferentes retos de actuación, baile y pasarelas, siempre acompañada de una gran simpatía y humildad.

4. María Elena Bottazzi

Científica microbióloga. Científica microbióloga.

María Elena Bottazzi es punta de lanza en la medicina global. Esta científica hondureña, codirectora de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Colegio Baylor de Medicina de Houston y codirectora del Centro para Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, ha contribuido en el desarrollo de la vacuna Corbevax contra el coronavirus, cuyo uso de emergencia se ha autorizado esta semana en India en personas de 18 a 30 años.

5. Daysi Fernández

Diseñadora con tres décadas de trayectoria. Diseñadora con tres décadas de trayectoria.

Una creciente energía en el diseño garífuna abre paso a los focos internacionales, alentados por creativas como Daysi Fernández, diseñadora con más de tres décadas de trayectoria. Desde Daysi Collection -su empresa volcada al diseño y confección- estampa su personalidad y una mirada única. Así, los tonos vibrantes y atrevidos cobran su punto álgido en tejidos de corte étnico inspirados en Nueva York. A eso se suma su amplio recorrido en pasarelas.

6. Carolina Martínez

Entre las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica. Entre las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica.

A través de Ibagari Chocolate, Carolina Martínez Madrid ha hecho de su nombre una marca ligada al chocolate hondureño.



Este año fue calificada por la revista Forbes Centroamérica como una de las 100 mujeres más “poderosas” de la región por sus logros alcanzados e influencias en el mercado de la gastronomía. Fue honrada por su barra de chocolate oscuro 70% cacao con café hondureño, que ganó bronce en el International Chocolate Awards.

7. Melissa Borjas Pastrana

Árbitra que ha pitado en mundiales y JJ OO. Árbitra que ha pitado en mundiales y JJ OO.

El arbitraje hondureño estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021) con la participación de Melissa Borjas Pastrana como la silbante principal y Shirley Perelló como asistente uno, en la semifinal de la rama de fútbol femenino entre Suecia y Australia. Borjas, de 35 años, también ha pitado en dos mundiales: Sub-20 en Papúa Nueva Guinea (2016) y Francia 2019.

8. Ana Lucía Cruz

Experta en robótica y directora de proyectos. Experta en robótica y directora de proyectos.

Desde que estaba en la escuela, la hondureña Ana Lucía Cruz sentía pasión por la física y la matemática. Actualmente dirige una red de 44 científicos en Londres, Inglaterra, en un proyecto europeo en Robótica Médica y el Robotic Forum. Esta incitativa pretende acortar lo más pronto posible la brecha entre la robótica y la salud, con máquinas que sean capaces de predecir enfermedades o tratar a pacientes. Incluso en 2020 desarrolló robots capaces de hacerle frente al covid-19.

9. Dunia Elvir

Periodista de televisión, actualmente parte del equipo de Telemundo. Periodista de televisión, actualmente parte del equipo de Telemundo.

La periodista hondureña Dunia Elvir se llevó tres premios Emmy este 2021. Telemundo 52 obtuvo seis estatuillas, de las cuales tres eran para la catracha que labora en la cadena norteamericana. “Telemundo 52 se llevó 6 Emmy (para mí serán 3 estatuillas). Soy bendecida de formar parte de este gran equipo”, escribió en Instagram. La originaria de La Ceiba recibió en 2019 sus primeros premios, sumando así cinco estatuillas por su labor periodística.

10. Mary Lorena Vallecillo

Científica hondureña radicada en EE UU. Científica hondureña radicada en EE UU.

La científica hondureña radicada en los Estados Unidos, Mary Lorena Vallecillo Zúniga, formó parte del equipo multidisciplinario de Brigham Young Univeristy (BYU) del estado de Utah que investigó la estructuta del coronavirus. Desde el 2017 se desempeña como investigadora científica, donde ha contribuido en el desarrollo de una terapia de proteínas para el tratamiento de la distrofia muscular del tipo 2B, conocida mundialmente como “Limb Girdle Muscular Dystrophy 2B”.

