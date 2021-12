Hondureño Rude Boy obtiene papeles para trabajar en Estados Unidos

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Con un emotivo mensaje y junto a una fotografía de él llorando, Omar Fuentes, conocido popularmente como Rude Boy, compartió con sus seguidores que obtuvo el permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos.



El catracho, recordó que desde que era un niño trabajó junto a su papá y sus hermanos en el taller, por no tener los recursos suficientes.



Asimismo, aseveró que desde que era pequeño siempre buscó ser feliz sin tener muchos lujos, por lo que aprendió que lo más hermoso de la vida no son las cosas.



Rude Boy, que se hizo popular tras ganar 100 mil dólares en el programa "Tengo, tengo talento" habló de su travesía para llegar a la nación del norte en una caravana junto a su mujer, que estaba embarazada, y como espera recibir pronto su residencia para volver a ver a sus padres.



Vea aquí: ¿Qué pasó con los 100 mil dólares que ganó Rude Boy en un concurso?



"¡Ya me salieron los papeles! Yo no recuerdo haber sentido ese sentimiento que sentían los hijos de mis vecinos al abrir una caja llegada de Estados Unidos llena de hermosos juguetes y ropa nueva, ya que no tenía de quien recibir algo pero aveces si deseaba ser ellos.



Desde muy temprana edad me tocó trabajar al lado de mis padres y mis hermanos en él taller, yo lo hacía encantado ya que nuestra familia era de muy bajos recursos y además éramos muchos en la casa. A mi papá se le hacía difícil cubrir todas nuestras necesidades y exigencias (yo en mi corazón lo entendía), así fue como desde niño buscaba la manera de ser feliz sin tener lujos y eso que para mi tener baño dentro de tu casa ya es un lujo espero me entiendas (así aprendí que las cosas más hermosas de la vida, no son cosas).



Bueno el punto es que nunca se me cruzó la idea de vivir en Estados Unidos ni tan siquiera me imaginaba cómo sería el viaje o cosas así, porqué cómo repito, no contaba con familiares aquí y en mi mente decía: "Y qué puedo ir hacer yo allá si no conozco a nadie".



Quien hubiera pensado que luego dé unos años la vida me obligaría a seguir un grupo de viajeros para que me echaran la mano y así poder viajar al lado de mi esposa rumbo a USA, más que todo para para protegerla ya que sabía que mi probabilidad de estar aquí era 1 de 100 porque solo ella contaba con un hermano que estaba dispuesto a recibirla, pero no me importaba yo quería estar al pendiente de su salud física y emocional, ya que nosotros estábamos esperando la llegada de nuestro primer hijo, cuándo debimos dejar el país.



Bueno en fin, quien hubiera pensado que aquel que no tenía ni quien lo recibiera, ahora hasta los papeles le empezaron a salir. Espero pronto obtener la residencia y así poder volver a ver a mis padres. Esto ha cambiado mi vida positivamente desde el primer día que los recibí. Pues me ha dado el respaldo que necesitaba de empezar mi carrera musical. ¡Gracias a Dios! Y Gracias a las personas qué hicieron esto posible".