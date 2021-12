Hallan con vida a joven hondureña desaparecida en Carolina del Norte

Redacción

CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS.- Luego de cuatro días de intensa angustia y zozobra, familiares de la joven hondureña desaparecida en Carolina del Norte informaron que ya dieron con su paradero. Se encuentra sana y salva.

Mailyn Caballero de 14 años de edad, había desaparecido en el condado de Rowan el pasado 25 de diciembre. Desde entonces sus parientes comenzaron una intensa búsqueda, misma que fue encabezada por su desconsolado padre.

La noticia de su desaparición corrió como pólvora en las redes sociales, después de que el hondureño publicara un video donde rogaba a su hija establecer comunicación con su familia.

“Hija este video es para ti, me tienes destrozado. Dame una señal de que estás bien...comunícate por favor, estoy aquí para ti. No sé qué más hacer. Por favor, hija comunícate, busca un teléfono, no tengo que culparte nada”, se le escucha decir al padre entre lágrimas.

Al fondo de la grabación también se percibió el llanto de otras personas, quienes al parecer no podían con el miedo de lo que pudiese haber pasado a la menor.

Sin embargo, fue hasta este martes que las autoridades policiales lograron dar con su ubicación.

De acuerdo a la cadena Univisión, la joven fue hallada en el estado vecino de Carolina del Sur, en Estados Unidos.

La madre de Caballero especificó que localizaron a la menor en la localidad de Myrtle Beach, a unas 210 millas de su casa de habitación.

Fotografía del cartel con el cual se buscaba a la joven Mailyn Caballero.



En torno a la razón de su desaparición, las autoridades ahondaron que podría estar relacionada a un sujeto no identificado que Mailyn conoció a través de las redes sociales.

De momento se desconocen más detalles de la investigación o si la oficina del aguacil del condado de Rowan presentará cargos de alguna índole.



Actualmente, Estados Unidos registra aproximadamente 2,000 desapariciones diarias de menores, según datos de la organización Kids Health.

