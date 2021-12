Más de 63,000 niños con autismo en riesgo de sufrir crisis ante estruendos de pirotecnia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras para la mayoría de niños el uso de pirotecnia durante la celebración de Navidad y Fin de Año es alegría, para más de 63,000 menores diagnosticados con autismo, acompañado de un cuadro clínico con hipersensorialidad auditiva, es una muerte indirecta y un padecimiento familiar "trágico" en Honduras.



Cuando son las 12:00 de la medianoche y toda Honduras celebra con cohetes para dar la bienvenida a la Navidad o al Año Nuevo, 7 de cada 10 niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) sufren y ven alterarse su salud, según un estudio de Patricia Mackay, psicóloga y especialista en el tema.



Aunque en el territorio hondureño las autoridades gubernamentales no se prestan para otorgar un presupuesto que permita atender este tipo de necesidad o hacer sondeos, según proyecciones con datos no oficiales por la variación de datos, son, al menos, 90,000 niños que padecen de este problema, según la media mundial de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.



De esa cifra, siete de cada 10, es decir 63,000 son lo que están en mayor riesgos porque cuentan con un cuadro clínico con hipersensorialidad auditiva.



Esto quiere decir que "los estruendos o ruidos fuertes como de escapes de autos o motocicletas, ruido de la licuadora y la pirotecnia les desencadenan crisis de actitud autista", según explicó a EL HERALDO, la miembro del Tribunal de Honor del Colegio de psicólogos de Honduras.



Además, los sonidos fuertes como el de la pólvora desencadena "crisis con angustia, confusión, desesperación, aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria y la ansiedad extrema".



La también docente de la carrera de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), declaró que los niños con este padecimiento relajan su crisis golpeando su rostro contra la pared o suelo, y esto conllevaría a otros riesgos donde el peor escenario es la muerte.



Para Mackay esta situación de "la sobrecarga sensorial por las explosiones es una experiencia cruel de angustia para la persona con autismo y su familia".



Aunque hay ordenanza que prohíbe la venta, uso y compra de pólvora en el Distrito Central no es suficiente, ya que en los municipios cercanos y otros departamentos comercializan este producto y esa es la vía que utilizan para la venta y manipulación del producto.

¿Cómo identificar dónde viven personas con autismo?

Lo anterior nos deja una pregunta ¿Qué puedo hacer para solidarizarme con las personas autistas? Simple, no revientes pirotecnia donde viven personas con autismo.

"A nivel internacional, el amarrar listones azules en los árboles significa que en el vecindario viven personas, niños con Trastorno del Espectro Autista", esto es una de las soluciones que propone Mackay para evitar hacer sonidos que puedan poner es riesgo la vida y salud de los que sufren TEA.



Cuando veas listones azules como estos reconoce que en la zona hay personas que sufren ante los ruidos estrepitosos y se empático.









"Es una amable solicitud a los vecinos para no utilizar pólvora y pirotecnia en las fiestas, en las fechas cívicas. Solicitud que generosamente aceptan y celebran con luces en vez de explosiones y estruendos", agregó en un llamado a la conciencia de la población.



"En Honduras podríamos hacer lo mismo. Sería un gran avance de civilización".



Mientras muchos se alistan con pirotecnia para despedir el 2021 y darle la bienvenida al 2022, muchas mamás u otros miembros de las familias se alistan para abrazar y tirarse al suelo para controlar la crisis que se genere en personas con TEA.