Consternación en familiares del comerciante que fue calcinado en Siguatepeque

COMAYAGUA, HONDURAS.- Consternados reaccionaron los familiares del joven que fue calcinado y lanzado con su vehículo a un abismo en Siguatepeque, Comayagua, zona central de Honduras.



La víctima era Marvin Antonio Velásquez Mencía, quien había desaparecido desde el pasado lunes por lo que sus familiares iniciaron una búsqueda hasta que lo localizaron en la hondonada.



Cerca del cadáver del hombre, se halló un letrero de color naranja con un mensaje de amenaza y que habría sido escrito por los autores del terrible asesinato.

VEA: Las imágenes del dantesco hallazgo de un cadáver carbonizado en un abismo de Siguatepeque



"Esto les pasa por quedar mal con la plata. Así que faltan dos más. Quiero pedir a la Policía que no se meta. Con nosotros no se juega. Pónganse al día los que deben", se leyó en la cartulina.



Los familiares están a la espera del cadáver que será velado en la casa donde creció Velásquez Mencía, para posteriormente ser trasladado al barrio San Juan de la ciudad de Siguatepeque, donde será sepultado.



Emilio Machado, tío de Marvin, lamentó el asesinato de su sobrino y recordó que antes de que desapareciera le hizo una llamada teléfonica.



"Me siento bien conmocionado, éramos como hermanos, yo le hice una llamada y me contestó como a las 11”, relató el hombre quien se limitó a pedir justicia por el crimen de su pariente.

FOTOS: Las imágenes del dantesco hallazgo de un cadáver carbonizado en un abismo de Siguatepeque