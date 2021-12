J Balvin tras polémica con Residente: "Lo consideraba mi amigo"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El cantante colombiano J Balvin habló por primera vez sobre la polémica que generó al convocar a los reguetoneros a no asistir a los Latin Grammy y la pelea que le ocasionó con René Pérez, conocido como Residente.



El intérprete de "In da Guetto" aseguró que el error que cometió con el tema de los Grammys "fue convocar a la gente en vez de yo hablar directamente con la Academia y con los artistas… Una cosa es llamar al poder y otra cosa es utilizarlo. Yo lo llamé. Entonces fue un 'nosotros no vamos hacer lo que tú digas, aunque estemos de acuerdo'. Lo entendí y lo aprendí".



Asimismo, durante una entrevista para el programa Dímelo King, de Elkin de la Hoz, el famoso cantante dijo que tiene su conciencia tranquila, también dijo que consideraba como un amigo a Residente.

Vea aquí: 'Por lo menos yo soy real': Residente envía por segunda vez contundente mensaje a J Balvin



"Sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar yo? A palabras necias, oídos sordos. Si hubiera sentido algo de que tenía que dar una explicación salgo… como lo hice con la canción 'Perra' porque estaba el ejemplo… ahí estaba la canción. Ahí estaba el video. La palabra tuya contra la mía y no veía que tenía que dar una explicación", comentó.



Asimismo, aseguró que tiene el cariño de la gente y que al "caerle limones hago limonada", referente a la comparación que hizo René Pérez sobre su música con un carrito de hot dogs.



Sobre una reconciliación con Residente, Balvin fue claro al decir que no volverán a ser tan cercanos. "Sí, claro. Amigos no. Pero si se habla y se dan las cosas claras, no hay problema. Lo consideraba amigo, mi pana, por eso dolió".



Además, Balvin dijo que ahora sabe quiénes son las personas que están con él.



"Obviamente, mucha gente no se quería meter por temor a que alguien le contestara, pero lo entiendo porque no era su situación tampoco. The Avengers que se tiraron conmigo eran los que necesitaba. Me di cuenta con quién cuento. Austin, (Arcángel), porque lo hizo público y ese sí lo quiero nombrar. Hubo muchos artistas y productores y gente de Colombia que me apoyaron. Lo entiendo porque tampoco tienen que meter el culo por mí", apuntó.