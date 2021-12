Eduardo Martell tras la anulación de su planilla: "Es inconstitucional y será revertida"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ex candidato a la alcaldía del Distrito Central, Eduardo Martell, aseguró que la anulación de la planilla de la corporación municipal que lo deja fuera de la Alcaldía como regidor, "es inconstitucional y será revertida".



La reacción de Martell surge después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), durante la Declaratoria Oficial de los resultados de las elecciones del pasado 28 de noviembre de 2021, comunicó que "anula la planilla a la alcaldía por el Partido Liberal por el incumplimiento de requisitos.

El CNE justificó que la determinación se tomó "en virtud de haber perdido en forma irrevocable el plazo otorgado por este órgano electoral para completar los cargos de dos regidores que renunciaron dejando la planilla incompleta".



Tras la determinación, Martell utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que "la vendetta política del ex se consuma con la vomitiva complicidad del CNE. Pero puedo asegurar algo: esta flagrante y monumental violación es inconstitucional y será revertida, no tiene ningún fundamento. No me cansaré de hacer respetar la voluntad de cerca de 50 mil capitalinos".



Asimismo, en referencia al CNE, el ex candidato dijo que el "árbol torcido no se endereza. Por más que tuvo tiempo para reflexionar y cambiar (3 años), salió igual que como entró, acostumbrado a violar la ley. Y se aprovechó de la complicidad de los títeres. ¡Lamentable!".

