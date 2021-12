Así quedó el calendario de la Liga Nacional para el torneo Clausura 2022

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Este martes se llevó a cabo el sorteo del torneo Clausura 2022, donde ya se conoce las fechas y cruces de los diez equipos que conforman la Liga Nacional de Honduras.



De esta forma quedó definido que la primera jornada está pactada para jugarse el sábado y domingo 15/16 de enero donde los primeros partidos son Honduras Progreso recibiendo al Motagua en el Humberto Micheletti, Victoria en casa le da la bienvenida a Real España, mientras Marathón contra Platense se miden en el Yankel, el tetracampeón Olimpia abrirá el certamen en el estadio Morazán contra Real Sociedad y UPNFM recibirá al Vida.



En este calendario no ha quedado establecido los días en que se jugará cada partido, ya que como en ocasiones anteriores, los clubes tendrán unos días para analizar sus calendarios y definir horarios y días para cada uno de sus encuentros de local de acuerdo a las fechas ya establecidas.

Formato repechaje

El Clausura 2022 mantendrá el mismo formato del campeonato Apertura 2021 donde los seis primeros equipos que al término de 18 jornadas tengan más puntos avanzarán a la siguiente ronda con una distinción especial donde los dos primeros pasarán directamente a semifinales.



Los restante cuatro irán a un repechaje donde saldrán los otros dos clasificados a semis, fase donde se medirán el 1 vs 4 y el 2 vs 3, según como hayan terminado en las vueltas regulares.



JORNADA 1 (15-16 DE ENERO)



UPNFM vs Vida

H. Progreso vs Motagua

Olimpia vs Real Sociedad

Marathón vs Platense

Victoria vs Real España



JORNADA 2 (19-20 ENERO)



Victoria vs Real Sociedad

Platense vs Real España

Motagua vs Vida

H. Progreso vs UPNFM

Marathón vs Olimpia



JORNADA 3 (23-23 ENERO)



Vida vs Marathón

R. Sociedad vs UPNFM

Olimpia vs H. Progreso

Platense vs Victoria

R. España vs Motagua



JORNADA 4 (05-06 FEBRERO)



UPNFM vs Platense

R. Sociedad vs H. Progreso

Motagua vs Victoria

Marathón vs Real España

Vida vs Olimpia



JORNADA 5 (09-10 DE FEBRERO)



Victoria vs UPNFM

R. España vs Real Sociedad

Olimpia vs Motagua

H. Progreso vs Marathón

Platense vs Vida



JORNADA 6 (12-13 FEBRERO)



R. Sociedad vs Platense

Olimpia vs R. España

Marathón vs Victoria

UPNFM vs Motagua

Vida vs H. Progreso



JORNADA 7 (19-20 FEBRERO)



R. Sociedad vs Marathón

Motagua vs Platense

Victoria vs Vida

R. España vs H. Progreso

UPNFM vs Olimpia



JORNADA 8 (26-27 FEBRERO)



Platense vs Olimpia

Motagua vs Marathón

Vida vs Real Sociedad

H. Progreso vs Victoria

R. España vs UPNFM



JORNADA 9 (02-03 MARZO)



Vida vs Real España

Marathón vs UPNFM

Olimpia vs Victoria

Platense vs H. Progreso

R. Sociedad vs Motagua