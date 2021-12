Con contagios en alza, Latinoamérica apuesta a la vacunación ante ómicron

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Latinoamérica apuesta por acelerar las campañas de vacunación y reforzar las medidas de prevención para hacer frente a la propagación de la variante de coronavirus ómicron, registrada oficialmente en al menos una decena de países de la región, en momentos en que los contagios se han disparado.



Una nueva ola de casos confirmados empaña el cierre del año en América Latina y el Caribe, que acumula más de 47 millones de contagios confirmados y cerca de 1,6 millones de muertes, según un conteo de la AFP basado en datos oficiales.

Brasil, con sus multitudinarias celebraciones de fin de año canceladas, y Chile, con una avanzada inoculación, son la excepción y reportan un descenso en los contagios.



En Argentina, donde la vacunación es voluntaria y se incentiva una tercera dosis de refuerzo, los casos se multiplicaron por seis desde inicios de diciembre, con 7,623 positivos registrados el domingo contra 1,521 nuevos casos hace casi un mes.



Bolivia se encuentra en el pico de la cuarta ola de la pandemia; en tanto Perú vive igualmente un rebrote tras duplicarse los contagios en el último mes, al igual que Colombia, que atraviesa un alza de positivos diarios.



El incremento de casos de covid coincide con reportes de la contagiosa variante ómicron en Panamá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Cuba y Ecuador.



Este último detectó los primeros contagios con la variante ómicron en el puerto de Guayaquil, uno de los focos iniciales de la pandemia en Latinoamérica, donde el año pasado los sistemas sanitarios y funerarios colapsaron, dejando incluso muertos en las calles.

"Sé que (ómicron) es más fuerte que la (variante) que está circulando comúnmente. Ya tengo la vacuna, pero igual da miedo", confesó a la AFP Yeison Chirino, un mensajero de 28 años en Bogotá.

"Preocupados" por ómicron

En medio del alza generalizada de contagios, la vacunación sigue siendo la punta de lanza del continente por lo que resta de año, con miras a blindarse en 2022.



En Panamá, donde en 15 días el número de casos aumentó un 150%, 7 de cada 10 "se sienten preocupados por contagiarse" por la nueva variante, según una encuesta divulgada el lunes.



El gobierno panameño habilitó 126 puntos de vacunación más, algunos de los cuales quedaron desbordados, generando una momentánea escasez de vacunas.

Cuba, que dice tener controlada la pandemia con sus tres vacunas anticovid (Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus), también aceleró la vacunación de refuerzo tras reportarse un incremento moderado de casos.



Perú acordó comprar 55 millones de dosis de vacunas, en parte para administrar una cuarta inyección a personal médico y población vulnerable. Además, reforzó la campaña de vacunación, que alcanza al 76% de la población objetivo.



En Latinoamérica se han aprobado, no obstante, medidas controvertidas. Ecuador implementó la vacunación anticovid obligatoria por primera vez en la región y Bolivia exigirá el carnet de vacunación a partir de 2022 a quienes acudan a lugares públicos, como bancos y mercados.



En contraste, México comenzó a inicios de diciembre a aplicar dosis de refuerzo a los mayores de 60 años y evitó imponer restricciones a la economía y celebraciones de fin de año.



"Nos da miedo la nueva variante. Dicen que se parece a la gripe en síntomas y con el frío, la gente se resfría y ya no se sabe qué es", dijo Gabriela Mora, mexicana de 53 años.

México es uno de los países que menos pruebas hace en el mundo, con 0,1 por cada 1,000 habitantes en lo que va de diciembre, según la Universidad de Oxford.

Chile y Brasil, excepciones de la región

Aunque alcanzados por ómicron, Chile y Brasil son la excepción de la región, reportando una reducción de casos nuevos.



Chile dio cuenta el lunes de 760 nuevos contagios, un 25% menos respecto a la media de las últimas dos semanas, descenso que las autoridades atribuyen al alto porcentaje de vacunados.



Unos 15,8 millones de chilenos han recibido dos dosis de vacunas (86,7% de la población elegible) y 10,2 millones una tercera (62%). El país comenzará a aplicar una cuarta dosis a partir de febrero.



Y en Brasil, que reportó los primeros contagios de ómicron en Latinoamérica, la media de casos diarios se mantiene en descenso, a 3,397 diarios, una caída de 62% respecto a hace dos semanas.

En el gigante sudamericano también se aplica una vacuna de refuerzo y las celebraciones de Año Nuevo en Rio de Janeiro, Sao Paulo y casi todas las capitales estatales se cancelaron por la pandemia.



Tras inyectarse con una tercera dosis, Roberta Assis, abogada de 27 años, es cautelosa. Recibirá al 2022 en casa de amigos, en Rio de Janeiro.



"Seremos pocas personas, todavía no da para aglomerarse mucho", explicó.