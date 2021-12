Silvia Pinal presenta mejoría de salud y sería trasladada a terapia intensiva

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La última diva del cine mexicano, Silvia Pinal, ha presentado una buena mejoría de salud tras contagiarse de covid-19, por lo que en los próximos días sería trasladada a una habitación en terapia intensiva.



Según informó su hija, Sylvia Pasquel, la actriz de 91 años que fue completamente asintomática y solo tiene una leve tos, se moverá a otra área del hospital donde sí podrá recibir visitas y no pasar sola las fiestas de Año Nuevo como le ocurrió con la Navidad.



"Está muy bien, todos sus signos vitales están perfectos, su oxigenación perfecta, no tiene síntomas de ningún tipo, ni fiebre, ni nada. Es asintomática al 100% y lo único es la tos que le están tratando", comentó Pasquel, quien aseguró se comunicó con su mamá vía Zoom.

Vea aquí: ¿Cuál es la última voluntad de Silvia Pinal?



Sin embargo, aseguró que la famosa protagonista de telenovelas tiene una infección en las vías urinarias, por la que será tratada en los próximos días.



Asimismo, dijo que si todo sigue avanzando como hasta ahora, los epidemiólogos del hospital podrían considerar la posibilidad de pasarla a "terapia intensiva que no es covid, en esa área hay la posibilidad de visitarla y ahí tiene la posibilidad de tener una recámara, su televisión, una enferma de planta y no como en el área covid".



Pasquel, reveló que aunque su mamá no pasó la Navidad con su familia se preparó el tradicional bacalao y logró que su madre lo probara dentro del hospital.



Silvia Pinal fue internada el pasado 22 de diciembre luego de sufrir una baja en su ritmo cardíaco.

Mire aquí: 'Ya no tarda en morirse': Se viraliza comentario de Adela Micha sobre Silvia Pinal