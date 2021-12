Dulce María habla de su salario en RBD: "Nos tocaba muy poquito"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante y actriz Dulce María hizo una polémica confesión sobre el poco salario que devengó junto a sus compañeros de RBD pese a las extensas horas de trabajo que tenía.



En una entrevista con Yordi Rosado, la famosa contó que realmente les "tocaba muy poquito" y que la mayor parte de su dinero la ha hecho con campañas publicitarias y desde su perfil de Instagram.



Asimismo, confesó que firmó un contrato para ceder todos los derechos del personaje de "Roberta" a Televisa y todo lo que este pudiera generar.



“Donde mejor te pagan son las campañas. Y en Rebelde, no, pues yo estaba... bueno, no sólo yo, todos. Nos bailaron bien bonito", comentó.

Vea aquí: Dulce María revela que sus compañeros de RBD dejaron de hablarle



Además, confesó que en una ocasión se reunieron con todos sus compañeros para discutir el tema económico. “Hubo una vez que nos juntamos, en una gira en Chile y ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Entonces, fue algo superfuerte, porque ganábamos superpoquito”, recordó.



Agregó: “Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”.



Dulce María afirmó que pidieron a los directivos de la televisora mexicana que les emparejara el sueldo a todos, por lo que esto provocó que firmaran un contrato de exclusividad por parte de la empresa porque ahora se "invertía más en ellos".



La actriz, que no se unió al reencuentro de hace un año, dijo que pese haber sacado seis discos, varios tours, marca de ropa, zapatos, juguetes y otros productos comerciales ellos no obtuvieron ganancias de eso.

Mire aquí: Maite Perroni revela por qué Dulce María no estuvo concierto de RBD