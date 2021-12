Hija de Carmen Salinas asegura que aún no abre su testamento

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Aunque la familia de Carmen Salinas cumplió su última voluntad de enterrarla junto a su hijo, aún no saben qué fue lo que dispuso en su testamento antes de morir.



Según María Eugenia Plascencia, única hija viva de Salinas, dijo que desconoce qué dice el testamento de su madre, pues se ha enfocado en su despedida y en las misas de novenario tras su muerte.



Plascencia dijo que todavía no es tiempo de abrir el testamento que dejó su progenitora pues ni ha pensado en eso por el respeto a su madre.



"Sí dejó testamento, ya más adelante se verá eso (...) yo no he pensado nada de eso porque primero para mí es el respeto hacia mi madre con su novenario y con todo esto porque es horrible estar pensando desde un principio en esas cosas", comentó.

Agregó: "Todo debe estar arreglado y ya se verá con el tiempo, ahorita no hay prisa, la verdad".



Por su parte, su sobrino Gustavo Briones, aseguró que su tía no dejó trabajos pendientes más que la telenovela que se encontraba grabando en el momento que sufrió el derrame cerebral.



"Inconclusos no, sólo la novela, los demás los terminó. Hay una fecha de la película de Eugenio Derbez, no la puedo decir yo, él es el que la tiene que decir y hay dos películas más: una que filmó en Cochabamba, Bolivia y una que tiene enlatada que se llama 'Los Cuatro Maras', esos son los tres proyectos de película que dejó", detalló.

Enterrada junto a su hijo

Después de una sentida despedida, la familia cremó su cuerpo y llevó las cenizas a su casa donde permanecieron hasta que decidieron enterrarla junto a su hijo Pedro Plascencia, como ella misma lo solicitó.



La familia, que pasó la Navidad reunida en la casa de la fallecida actriz mexicana, colocó las cenizas en una cripta en la que se colocó una gran foto de Salinas.



En el momento del entierro, un sacerdote ofreció una misa en su nombre a la que asistieron los familiares y amigos más cercanos.



A través del canal de YouTube oficial Carmen Salinas, fue transmitida toda la ceremonia, donde su hija María Eugenia Salinas y su nieta Carmen Plascencia leyeron pasajes de la Biblia.



La primera actriz mexicana murió el pasado 9 de diciembre a los 82 años, luego de haber permanecido por más de dos semanas hospitalizada luego del derrame y de haber entrando en coma.