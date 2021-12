Periodista argentino sugiere a equipo de Argentina que busque a Troglio como técnico  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La exitosa campaña de Pedro Troglio como director técnico de Olimpia, equipo con el que consiguió el tetracampeonato en Honduras, ha valido para que el mandamás reciba ofertas y lo sugieran en clubes de sudamérica.



En las últimas horas el periodista argentino Pablo Lafourcade ha causado revuelo en redes sociales luego de dos tuits donde pide a Pedro Troglio para el San Lorenzo de Almagro, elenco de Argentina.



“San Lorenzo debería buscar a Pedro Troglio. Laburador, con experiencia, bicho, conoce el paño y es de la escuela del Patón. Más no se puede pedir”, escribió .



El comunicador reveló que le pidieron el número de Troglio, pero no lo llamaron.



“Lo pedí hace seis meses y ahora también. Antes de (Paolo) Montero hasta me pidieron su teléfono desde San Lorenzo, pero no lo llamaron. Una pena”, añadió.



Pedro Troglio, por su parte, se encuentra de vaciones en Argentina tras ser campéon con Olimpia cuatro veces al hilo.



