Silvia Pinal es asintomática al covid-19: ¿cómo avanza su estado de salud?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz mexicana Silvia Pinal fue hospitalizada por covid-19 el pasado miércoles. Desde entonces su salud ha sido tema de conversación en los medios de comunicación, pues aunque ha estado estable, sus longevos 90 años ha sido motivo de preocupación. Sin embargo, se conoció que la actriz es asintomática.

La periodista Maxine Woodside fue quien confirmó la información a través de sus redes sociales. "Mi querida Silvia Pinal recuperada de su arritmia. Del Covid asintomática", escribió. También adelantó que existe la posibilidad de que la primera actriz pueda recibir el alta médicá y siga con su tratamiento para combatir al mortal virus desde su casa.

+: Vicente Fernández deseaba que Alejandra Guzman fuera su nuera

Por su parte, la primogénita de Pinal, Sylvia Pasquel, compartió un emotivo mensaje de Navidad, en el que informó que su mamá está mejorando su salud, aunque pasó hospitalizada el pasado 24 de diciembre.

“Esta navidad nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta lo afortunados que somos de contar con la presencia de mi mami, quiero que sepan que está bien, está tranquila y está más fuerte que nunca. Nos hace mucha falta nuestra Diva, pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso. ¡Hay Silvia Pinal para rato, de eso no tengan duda!”, posteó.



La actriz de 72 años también agradeció a sus amigos y seguidores por sus buenos deseos y vibra en los momentos de angustia que pasa su familia.



A los nostálgicos mensajes se le sumo Stephanie Salas, quien utilizó las redes sociales para referirse a su abuela y lamentar que la festividad navideña no haya sido como lo esperaba. “Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, publicó en Instagram.

ADEMÁS: Silvia Pinal: ¿cuál es su estado de salud tras dar positivo a covid-19?

View this post on Instagram A post shared by Maxine Woodside (@maxwoodside)

Contagio

Fue el pasado miércoles en que Silvia Pinal, también madre de Alejandra Guzmán, tuvo que ser ingresada de emergencia luego de presentar problemas de su presión arterial, la cual resultó en un contagio de covid-19.



Según se conoció, la actriz de 90 años tenía su esquema de vacunación completo, pues ya había recibido la tercera dosis de refuerzo, sin embargo, el virus habría burlado la inmunización.

A criterio de Pasquel, su mamá se contagió tras la visita de un equipo de filmación el pasado viernes, pues unos días después se informó que algunos tenían covid-19

VEA: Silvia Pinal desmiente acusaciones de Frida Sofía hacia Alejandra Guzmán