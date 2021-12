Sylvia Pasquel explota contra Adela Micha tras comentario sobre su madre: 'Te pasaste'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de un polémico video en el que se le escucha decir a la periodista Adela Micha que la actriz mexicana Silvia Pinal "no tarda en morirse" por su hospitalización a causa de covid-19, su hija Sylvia Pasquel resultó molesta y se pronunció al respecto.

"Ella me mandó un mensaje diciéndome que se habían malinterpretado sus palabras. La verdad yo ni sabía lo que había pasado porque Adela me habló y me entrevistó para su programa, todo estaba muy bien", contó la primogénita de Silvia Pinal, según Infobae.



Poco después, dijo que la conductora le mandó un mensaje diciéndole que estaba muy apenada por la mala interpretación de sus declaraciones, que Alejandra Guzmán estaba muy enojada con ella, pero en ese momento Pasquel todavía no se daba cuenta de lo sucedido.

"Me enviaron el video y se lo reenvié diciéndole, ‘sí te pasaste, esos comentarios no se valen’, pero ya me había entrevistado, era demasiado tarde", reveló la artista, quien mostraba un semblante molesto.



En las redes sociales los comentarios no se hicieron esperar y muchos de los internautas crearon debates sobre la situación de las famosas. Mientras algunos arremetían contra Adela Micha por su desafortunado comentario, otros acusaban a Pasquel de 'mala hija'.

Ante ello, la actriz se defendió y les dijo que se mantuvieran pendientes de sus propias vidas y no de las demás.

El video

La periodista mexicana Adela Micha ha sido fuertemente criticada en las últimas horas luego de que se viralizara un video suyo opinando sobre el estado de salud de la actriz Silvia Pinal, quien permanece hospitalizada tras ser contagiada de covid-19 el pasado miércoles.

"¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, así que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir", le dijo a uno de los miembros de producción la conductora, quien no se percató que estaban al aire en ese momento.

De modo que en cuestión de horas circuló la grabación en redes sociales, donde múltiples usuarios se molestaron y reclamaron a la famosa su forma de expresarse de la mamá de Alejandra Guzmán. Algunos la tacharon de 'insensible'.

Tras el incidente, Micha reflexionó y emitió una disculpa a través de su cuenta de Twitter. “No fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa desde el fondo de mi corazón, deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto”, escribió.

