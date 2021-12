Faitelson elogia al "Potro" Gutiérrez: "Esperemos que el fútbol mexicano lo recupere"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Raúl "Potro" Gutiérrez se quedó en el camino en el intento de coronarse campeón con Real España tras caer en la gran final del Torneo Apertura 2021 por marcador global de 3-0 frente a Olimpia.



Si bien el equipo que dirige el mexicano logró hacerse con las vueltas regulares, esto no le bastó para conseguir la máxima gloria del fútbol hondureño, ya que en la final su equipo se vio ampliamente superado por su rival.

Pero a pesar de no lograr la copa número 13, Gutiérrez logró regresar a la Máquina a disputar campeonatos en la Liga Nacional, logrando que el cuadro Aurinegro ganara las vueltas regulares después de varios años y además de clasificar a una final después de mucho tiempo.



Si bien es cierto, el trabajo del "Potro" no ha estado exento de críticas por parte de la afición españolista, el mexicano no olvida que antes de su llegada el club atravesaba por un mal momento: "Si aguantaron por lo menos tres temporadas paupérrimaspor lo menos dos torneos aceptables hay que apoyar".

Desde México siguen su trabajo

Pero a pesar de recibir algunas críticas en Honduras, el trabajo de Raúl "Potro" Gutiérrez no pasa para nada desapercibido en su natal México, en donde es recordado con mucho cariño por haber logrado el campeonato del mundo a nivel sub-17 con el Tricolor en 2011.



Uno de los que se ha unido a los elogios hacia el "Potro" es el controversial David Faitelson, quien mencionó que a pesar del subcampeonato con Real España el fútbol mexicano debe de recuperarlo y darle las oportunidades que merece.

"Gran trabajo el de Raúl Gutiérrez en el fútbol hondureño. Sub-campeón con el Real España. Esperemos que el fútbol mexicano lo recupere y le dé las oportunidades que merece...", tuiteó Faitelson.

Gran trabajo de @Potropegaso21 Raúl Gutiérrez en el futbol hondureño. Sub-campeón con el Real España. Esperemos que el futbol mexicano lo recupere y le de las oportunidades que merece… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) December 24, 2021

La labor del entrenador azteca ha dado mucho de que hablar en su país, en donde un buen sector de la prensa y la afición le tiene mucho cariño por su trabajo en selecciones menores.

